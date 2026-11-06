Beim Frankfurter Tischtennis-Turnier treffen sich die besten Spielerinnen und Spieler der Welt. Vier Deutsche haben es ins Viertelfinale geschafft - zwei von ihnen begeisterten besonders.

Frankfurt/Main (dpa) - Vier deutsche Spielerinnen und Spieler haben beim internationalen Tischtennis-Turnier in Frankfurt am Main das Viertelfinale erreicht. Für Aufsehen sorgten dabei vor allem zwei: Der Weltranglisten-15. Patrick Franziska schlug seinen Nationalmannschafts-Kollegen Benedikt Duda nach einem 0:2-Satzrückstand und der Abwehr von drei Matchbällen noch mit 3:2. «Es ist verrückt, wie eng das Match war», sagte er danach.

Der 21-jährige Wim Verdonschot von Borussia Dortmund sorgte für die größte Überraschung des Turniers und besiegte den Vize-Weltmeister Hugo Calderano aus Brasilien in 3:1 Sätzen. «Das war ein unfassbares Spiel», sagte der Zweite der vergangenen U21-EM.

Genau wie Franziska zogen auch Dang Qiu und Sabine Winter in deutschen Duellen in die Runde der besten Acht ein. Winter ließ ihrer Doppelpartnerin Ying Han keine Chance (3:0). Dang Qiu hatte bereits am Vorabend den früheren Weltranglisten-Ersten Dimitrij Ovtcharov besiegt (3:0).

Kaufmann verletzt sich im ersten Satz

Ausgeschieden sind dagegen Nina Mittelham (gegen die Chinesin Kuai Man) und Annett Kaufmann (gegen die Japanerin Hina Hayata). Vize-Europameisterin Kaufmann hatte dabei das Pech, sich bereits im ersten von vier Sätzen verletzt zu haben. Bei jeder Rückhand habe sie «extreme Schmerzen» gespürt, sagte die 20-Jährige. «Ich hätte das auch gewinnen können. Ich glaube, der Knackpunkt war einfach, dass ich meine Finger nicht gespürt habe.»

Die Konkurrenz bei diesem WTT-Champions-Turnier in Frankfurt ist sehr stark. Allein bei den Frauen sind von den besten zehn Spielerinnen der aktuellen Weltrangliste acht dabei. Wer die Endspiele am Sonntagabend gewinnt, erhält jeweils eine Prämie von 40.000 Dollar sowie 1.000 Punkte für die Weltrangliste.