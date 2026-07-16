E-Scooter sorgen für Diskussionen und viele Unfälle. Wie man Trainings organisieren oder buchen kann und weitere Informationen erklärt eine neue Plattform der Verkehrswacht im Internet.

Berlin (dpa/tmn) – Bei E-Scootern scheiden sich die Geister. Für einige sind sie ein Baustein zur neuen Mobilität und für andere einfach nur ein Ärgernis. Etwa, wenn ihnen unerlaubt mehrere Personen darauf auf dem Gehweg begegnen oder sie über falsch abgestellte Roller stolpern. Doch egal, wie die Meinung dazu ausfällt. Fest steht: Es gibt viele Unfälle mit diesen Fahrzeugen.

So ist Zahl der schweren E-Scooter-Unfälle im vergangenen Jahr stark gestiegen: Die Polizei registrierte etwa 38 Prozent mehr Unfälle mit verletzten oder getöteten Menschen als im Vorjahr wie das Statistische Bundesamt in Wiesbaden mitteilte. Die Polizei registrierte demnach häufig gleich mehrfaches Fehlverhalten der E-Scooter-Fahrer, etwa:

falsche Benutzung der Fahrbahn oder der Gehwege

Alkohol am Steuer

nicht angepasstes Tempo

Fehler beim Abbiegen, Wenden oder Rückwärtsfahren

Auffällig ist laut Deutscher Verkehrswacht (DVW) auch der große Anteil an Alleinunfällen.

Auch bei regelkonformen Gebrauch gilt: An die zuweilen wackeligen Fahreigenschaften der motorisierten Flitzer mit meist sehr kleinen Rädern sollte man sich gewöhnen. Und vor allem Trainings sind sinnvoll.

Plattform bündelt Angebote für Interessierte

Eine Möglichkeit, mehr über die Gefährte zu erfahren, bietet die Deutsche Verkehrswacht (DVW) mit der neuen Plattform «ScootSkills» (www.scootskills.de). Dort lassen sich Informationen und Materialien abrufen – etwa was rechtlich gilt, wie man sicherer fährt, was ein verkehrssicheres Gefährt ausmacht oder was Eltern wissen müssen.

Im Zentrum aber stehen Trainingsangebote – entweder als angefragtes Angebot bei einer der Verkehrswachten oder in Eigenregie durchgeführt. Wenn in Eigenregie ein Training durchgeführt werden soll, bietet die Website viel Unterstützung etwa bei Fragen von Sicherheit, Haftung und Versicherung, zu Ablauf und bietet entsprechende Hinweise an.

Soll ein Training gebucht werden, können weitere Informationen dazu bei einer der teilnehmenden Verkehrswachten angefragt werden. Auch in welchen Fällen das Training etwas kostet oder etwa wie für Privatpersonen in der Regel kostenfrei durchgeführt wird. Angesprochen werden etwa Betriebe, Schulen, Freizeiteinrichtungen, Vereine, aber auch ganz einfach Privatleute wie etwa Eltern.