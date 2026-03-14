Viele Fehler am Schießstand, Windböen und verpasste Chancen. Auch Philipp Nawrath kann seine gute Ausgangslage vom Sprint nicht nutzen.

Otepää (dpa) – Philipp Nawrath hat seine gute Ausgangslage nicht nutzen können und in der Verfolgung beim Biathlon-Weltcup in Otepää eine weitere Podestplatzierung verpasst. Der 33-Jährige schoss im Jagdrennen über 12,5 Kilometer sechs Mal daneben und fiel nach seinem dritten Platz im Sprint auf den achten Rang zurück.

Den Sieg sicherte sich Sturla Holm Laegreid aus Norwegen mit einer Strafrunde. Dahinter komplettierten der Franzose Émilien Jacquelin (5 Schießfehler) und Laegreids Landsmann Martin Uldal (5) das Podium. Viele Starter hatten Probleme am Schießstand, keiner traf alle 20 Scheiben.

Nawrath als einziger Deutscher vorn dabei

«Man konnte sich auf die Böen beim Anschießen schon ein bisschen einstellen. Aber jetzt waren sie noch einen Tick schärfer, das hat es unter der Belastung im Wettkampf noch einmal schwieriger gemacht», sagte Nawrath in der ARD.

Seine Teamkollegen nahmen im Kampf um die vorderen Plätze keine Hauptrolle ein. Justus Strelow kämpfte sich trotz vier Extra-Runden von Rang 41 nach vorn und landete auf dem 24. Platz. Leonhard Pfund (26. Platz/5) und Philipp Horn (27./7) schafften es auch noch unter die besten 30. David Zobel (38./3) und Lucas Fratzscher (40./6) arbeiteten sich im Verlauf des Wettkampfs zumindest etwas nach vorn.