VfL-Torhüter Drewes soll wieder ins Teamtraining einsteigen

Der Bochumer Trainer Dieter Hecking nimmt seinen Torwart nach dem Feuerzeug-Eklat in Schutz - und plant wieder mit ihm. Schon am Sonntag könnte Patrick Drewes wieder spielen.

Bochum (dpa) - Der Bochumer Torhüter Patrick Drewes soll nach dem Feuerzeugwurf im Spiel beim 1. FC Union Berlin am Donnerstag wieder ins Mannschaftstraining einsteigen. Der 31-Jährige war in der Partie am Samstag beim Stand von 1:1 von einem aus dem Union-Block geworfenen Feuerzeug getroffen worden, er wurde benommen vom Feld gebracht. Der VfL Bochum hat offiziell Einspruch gegen die Wertung des Bundesligaspiels eingelegt.

«Für Donnerstag ist der Trainingseinstieg wieder geplant. Aber er muss die Ereignisse verarbeiten, das ist nicht so einfach. Ich glaube, es unterschätzen viele, was sich bei ihm mental abgespielt hat nach dem Feuerzeugwurf und dann im Nachgang», sagte VfL-Coach Dieter Hecking, der seinen Torhüter für die Partie gegen den 1. FC Heidenheim am Wochenende wieder einplant.

«Wir wollen ihn Donnerstag wieder voll ins Mannschaftstraining integrieren und dann wird er hoffentlich auch am Sonntag wieder im Tor stehen», sagte der Bochumer Trainer. Wie der Deutsche Fußball-Bund mitteilte, will das Sportgericht nach Auswertung aller Stellungnahmen der Beteiligten über das weitere Vorgehen entscheiden.