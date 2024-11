VfB-Stürmer Undav droht Ausfall bis zur Winterpause

Stuttgart (dpa) – Nationalstürmer Deniz Undav wird dem schwäbischen Fußball-Bundesligisten VfB Stuttgart in den kommenden Wochen fehlen. Der Angreifer habe sich im Training am Mittwoch einen Muskelfaserriss zuzogen, teilte VfB-Trainer Sebastian Hoeneß vor dem Spiel gegen den VfL Bochum am Samstag mit. Es müsse schon gut laufen, damit Undav in diesem Jahr noch einmal zu sehen sei, sagte der Coach.

Undav hatte wegen einer Oberschenkelzerrung bereits das Heimspiel des VfB gegen Eintracht Frankfurt verpasst und für die Länderspiele gegen Bosnien-Herzegowina und Ungarn abgesagt. Es handele sich nun um eine Verletzung am gleichen Muskel, sagte Hoeneß. Ob es die gleiche Stelle sei, sei schwer zu sagen.

Möglicherweise schwerere Verletzung bei El Bilal Touré

Für das Bundesliga-Heimspiel des VfB am Samstag (15.30 Uhr/Sky) ist die Ausfallliste des VfB noch länger. Auch der Einsatz von Mittelfeldspieler Angelo Stiller, der von der Nationalmannschaft mit muskulären Problemen abgereist war, ist sehr fraglich. Verteidiger Ameen Al-Dakhil ist erkrankt, Abwehrkollege Anrie Chase hat Oberschenkelprobleme.

Stürmer El Bilal Touré hat sich zudem bei seinem Länderspieleinsatz für Mali eine Verletzung am Mittelfuß zugezogen. «Wir müssen davon ausgehen, dass es eine schwerere Verletzung ist», sagte Hoeneß.