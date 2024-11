VfB-Beirat warnt Fans vor Belgrad-Spiel: «Lebensgefahr»

Stuttgart (dpa) – Stuttgarts Vereinsbeirat André Bühler ruft Fans vor einer Reise zum nächsten Champions-League-Spiel des VfB bei Roter Stern Belgrad zu besonderer Vorsicht auf. «Von Belgrader Vereinsseite aus wurde dringend davor gewarnt, außerhalb des Gästebereichs Karten zu kaufen oder sich gar im Heimbereich zu bewegen. Es herrsche ansonsten „Lebensgefahr“. Macht keine dummen Sachen & seid vorsichtig, liebe Leute», schrieb Bühler auf seinem privaten X-Account mit Blick auf die Partie am 27. November (18.45 Uhr).

Der VfB Stuttgart selbst will in den nächsten Tagen eine Reiseempfehlung an die Fans herausgeben. Schon RB Leipzig hatte vor dem eigenen Auswärtsspiel in der Königsklasse 2023 seine Anhänger vor Gefahren rund um die Partie in Belgrad gewarnt. Die Europäische Fußball-Union UEFA hatte den 13-maligen serbischen Meister in der Vergangenheit mehrfach für das Verhalten seiner Fans bestraft.

Vor dem 5. Spieltag der Königsklasse liegt der VfB Stuttgart auf dem 27. Platz der Tabelle, Roter Stern Belgrad rangiert nur auf Position 35 und ist damit Vorletzter. Die ersten acht Teams der Tabelle sind am Ende der Ligaphase direkt für das Achtelfinale qualifiziert. Die Clubs auf den Tabellenplätzen 9 bis 24 spielen in einer neuen K.o.-Zwischenrunde um das Weiterkommen.