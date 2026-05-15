Basketball-Nationalspielerin Leonie Fiebich bleibt ihrem Team in der Nordamerika-Liga WNBA noch mindestens ein Jahr erhalten. Aktuell läuft die 26-Jährige jedoch in Spanien auf.

New York (dpa) – Um Basketball-Nationalspielerin Leonie Fiebich ist eine Zukunftsentscheidung gefallen. Wie ihr US-Arbeitgeber New York Liberty bekanntgab, bleibt die 26-Jährige mindestens bis 2027 bei dem Team aus der Basketball-Frauenliga WNBA. Liberty hatte dafür die Vertragsoption in Fiebichs Vertrag für ein viertes Jahr gezogen.

New York Liberty hatte Fiebich 2024 verpflichtet, nachdem sie vier Jahre zuvor von den Los Angeles Sparks an 22. Stelle bei der Talenteziehung ausgewählt worden war. Auf dem Feld fehlt Fiebich ihrem Team aktuell – ebenso wie ihre deutsche Mitspielerin Satou Sabally. Fiebich absolviert derzeit noch die Liga-Playoffs mit Valencia Basket in Spanien.