Versicherungen auf dem Prüfstand: Worauf es wirklich ankommt

Zu teuer, unnötig, unzufrieden: Zum Jahresbeginn machen sich viele Versicherte daran, ihre Policen auszusortieren. Ein Kriterium sollten Sie dabei nicht zu wichtig nehmen. Ein anderes dagegen sehr.

Hamburg (dpa/tmn) – Werden auch bei Ihnen im Januar zahlreiche Versicherungsbeiträge fällig? Wer sich zu Jahresbeginn über Häufung oder Beitragssteigerungen ärgert, nimmt das gerne zum Anlass, auszusortieren. Der Bund der Versicherten (BdV) rät aber, dabei mit Augenmaß vorzugehen.

«Weder die Beitragshöhe noch die Anzahl der Versicherungen sagt etwas über die Qualität des Versicherungsschutzes aus», sagt BdV-Vorständin Bianca Boss. «In unserer Beratung sehen wir immer wieder, dass viele Haushalte entweder falsch, zu teuer oder nicht ausreichend versichert sind.»

Wichtig ist, was drin ist

Entscheidend sei bei der Aus- oder Abwahl einer Versicherung nämlich nicht, ob der Tarif günstig ist oder nicht, sondern vor allem, ob er im entsprechenden Schadenfall leistet. Ein guter Vertrag überzeuge daher mit umfangreichen Leistungen, nicht mit dem günstigsten Beitrag.

Wer also zum Jahresstart seine Versicherungsverträge auf den Prüfstand stellt, sollte genau darauf – nämlich Umfang und Bedingung der Leistungen – sein Augenmerk legen, rät der BdV.

Bevor eine Versicherung pauschal gekündigt wird, sollte man überlegen, welchen individuellen Bedarf es gibt – und die Policen genau darauf ausrichten. Je nach Familienstand und Lebenssituation kann der ganz unterschiedlich aussehen. Für eine grobe Einschätzung zur Notwendigkeit einzelner Versicherungen können Interessierte online den kostenlosen Bedarfscheck des BdV machen. Dieser gibt eine Orientierung, welche Verträge wichtig und welche eher verzichtbar sind.