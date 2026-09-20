Darts
«Verschwende Zeit»: Littlers Konflikt droht zu eskalieren
Luke Littler
Luke Littler ist sauer über das Publikum in den Niederlanden. (Archivbild)
Christian Charisius. DPA

Luke Littler gegen die Fans, das entwickelt sich zu einer Dauerfehde. Bei einem wichtigen Darts-Turnier in den Niederlanden kommt es erneut zu Vorfällen.

Lesezeit 1 Minute

Amsterdam (dpa) – Darts-Weltmeister Luke Littler hat die Schnauze von Pfeifkonzerten und Buhrufen der Fans voll. In einem Interview des Portals Online-Darts sagte der 19 Jahre alte Engländer in Amsterdam: «Wenn die Niederländer so weitermachen, dann werde ich dort keine Euro-Touren mehr machen. Es hat einfach keinen Sinn, dass ich reise, meine Zeit verschwende, während ich ausgepfiffen werde.»

Littlers Fehde mit deutschen Fans

Littler bestreitet aktuell die World Series of Darts Finals, wo er in den ersten beiden Runden Lokalmatador Danny Noppert und Nathan Aspinall bezwang. Immer wieder hat Littler in der Vergangenheit mit Buhrufen zu kämpfen, sowohl in den Niederlanden als auch in Deutschland. «Ich will einfach nur meine Darts spielen, Autogramme geben, offensichtlich», sagte Littler, der die Darts-Szene aktuell dominiert wie einst Michael van Gerwen oder Phil Taylor.

Der Weltranglistenerste hatte in Deutschland ähnliche Erfahrungen gemacht. Nach einem Turnier in München im April 2025 hatte er gesagt, er werde erst in einem halben Jahr wieder in Deutschland antreten. «Und ich bin froh, das zu sagen», verkündete Littler damals. Bei der EM in Dortmund (22. bis 25. Oktober) plant Littler einen Start. «Wir werden sehen, ob sich etwas ändert oder ob es gleich bleibt.»

© dpa-infocom, dpa:260920-930-713966/1

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