Verrückte Szene ebnet Seahawks den Weg zum Sieg

16 Punkte Rückstand im Schlussviertel - und doch können die Seahawks am Ende mit ihren Fans feiern. Im wichtigen Duell mit den Rams kommt es zu einem denkwürdigen Kuriosum.

Seattle (dpa) – Die Seattle Seahawks haben auf dramatische Art und Weise ihr NFL-Heimspiel gegen die Los Angeles Rams gewonnen und damit beste Chancen auf ein Freilos in den Playoffs. Noch im Schlussviertel hatten die Seahawks 14:30 hinten gelegen – dann erzwangen sie mit zwei Two-Point-Conversions erst die Verlängerung und schließlich den 38:37-Sieg.

Für die Seahawks war der Sieg nach 16 Punkten Rückstand im Schlussviertel nach US-Medienangaben das größte Comeback ihrer NFL-Geschichte. Mit zwölf Siegen stehen sie nun an der Spitze der NFC und hätten damit am ersten Wochenende der Playoffs spielfrei. Beide Mannschaften sind sicher für die K.o.-Runde qualifiziert.

«So ein Spiel am Donnerstagabend, das ist etwas Besonderes», sagte Seahawks-Profi Ernest Jones IV. «Die haben uns ins Gesicht gelacht. Die haben gedacht, die Scheiße ist vorbei. Sorry für meine Ausdrucksweise.»

Seahawks-Quarterback Sam Darnold leistete sich zwar zwei Fehlpässe, überzeugte aber, als es darauf ankam und beendete den Abend mit zwei Touchdowns und einem Raumgewinn über 270 Yards. «Ein Spielzug nach dem anderen. Mit dieser Einstellung sind wir am Ende ran gegangen», sagte Darnold. Matthew Stafford kam für die Rams auf überragende 457 Yards Raumgewinn und drei Touchdowns, verließ den Platz aber dennoch als Verlierer.

Szene zum Ausgleich hat Seltenheitswert

Absolut ungewöhnlich war die Szene, die den 30:30-Ausgleich für die Gastgeber möglich machte. Nach dem Touchdown zum 28:30 entschied sich Seattle gegen einen relativ sicheren Kick im Wert von einem Punkt und stattdessen für einen weiteren Spielzug, um im Erfolgsfall zwei Punkte zu bekommen. Der Pass von Darnold knallte gegen einen Helm, beide Teams reagierten, als sei der Versuch gescheitert. Weil der Pass aber nicht nach vorne, sondern leicht nach hinten geworfen worden war, galt er nicht als Fehlversuch – und der von Zach Charbonnet in der Endzone aufgesammelte Ball wurde nach Ansicht der Videobilder durch die Schiedsrichter anerkannt als Aktion zum Ausgleich.