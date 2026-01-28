Novak Djokovic steht in Melbourne kurz vor dem Aus. Dann muss sein Gegner plötzlich wegen einer Verletzung aufgeben.

Melbourne (dpa) – Rekord-Grand-Slam-Champion Novak Djokovic ist ein Viertelfinal-Aus bei den Australian Open wohl nur durch eine Verletzung seines Gegners erspart geblieben. Der 38 Jahre alte Serbe lag gegen Lorenzo Musetti mit 0:2-Sätzen zurück, als der bis dato brillant aufspielende Italiener beim Stand von 6:4, 6:3, 1:3 aus seiner Sicht offensichtlich wegen Adduktorenproblemen aufgeben musste. Bis zu diesem Zeitpunkt hatte Musetti den zehnmaligen Melbourne-Champion phasenweise vorgeführt.

«Ich weiß gar nicht, was ich sagen soll. Er war der deutlich bessere Spieler, ich war quasi schon auf dem Weg nach Hause», sagte Djokovic nach dem plötzlichen Ende der Partie in der Rod Laver Arena. «Wenn man in einem Viertelfinale 2:0-Sätze vorne liegt und das Match komplett unter Kontrolle hat, dann ist es extrem bitter, verletzt aufgeben zu müssen», sagte die langjährige Nummer eins. «Er hätte heute der Gewinner sein sollen, ohne Zweifel.»

Schon Gegner vor Achtelfinale verletzt

Djokovic, der wegen einer Verletzung des Tschechen Jakub Mensik bereits kampflos ins Viertelfinale eingezogen war, trifft am Freitag im Halbfinale entweder auf Titelverteidiger Jannik Sinner aus Italien oder auf den Amerikaner Ben Shelton. Die Partie findet heute um 9.30 Uhr MEZ (Eurosport) statt. Im anderen Halbfinale trifft Alexander Zverev am Freitag auf den Weltranglisten-Ersten Carlos Alcaraz aus Spanien.