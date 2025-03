Die Bayern kommen in immer ärgere Verletzungssorgen in der Defensive. Nach Davies und Upamecano droht auch ein längerer Ausfall von Ito.

München (dpa) – Dem FC Bayern droht der nächste lange Ausfall in der Abwehr. Hiroki Ito wurde beim 3:2 (1:1) in der Fußball-Bundesliga gegen den FC St. Pauli wegen einer Verletzung am Fuß ausgewechselt. Auch wenn kurz nach Abpfiff noch keine Diagnose vorlag, befürchten die Münchner, dass der 25-Jährige länger fehlen wird. «Er hat es im gleichen Fuß gespürt, wo er bereits zuvor in der Saison Probleme hatte», schilderte Trainer Vincent Kompany.

Das ist kein gutes Zeichen: Der Japaner hatte wegen eines Mittelfußbruchs in dieser Saison bis Februar gar nicht spielen können. Nach dem Erfolg über St. Pauli verließ er ohne Kommentar die Allianz Arena. «Es ist schwer zu sagen, was er genau hat. Er wird sich jetzt untersuchen lassen und dann sehen wir weiter», sagte Kompany, ergänzte aber: «Das ist nicht gut für uns.»

Davies und Upamecano fehlen lange

Just vor den entscheidenden Wochen in der Bundesliga und der Champions League gehen dem deutschen Rekordmeister die Verteidiger aus. Alphonso Davies fehlt wegen eines bei der Nationalmannschaft erlittenen Kreuzbandrisses mehrere Monate. Dayot Upamecano kann mehrere Wochen nicht zum Einsatz kommen, weil bei ihm freie Gelenkkörper im linken Knie festgestellt wurden.