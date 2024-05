Koblenz

Fotowettbewerb Blende 2023: Erfolgreiche Hobbyfotografen der Region von unserer Zeitung ausgezeichnet

i Gruppenfoto der Preisträger des Fotowettbewerbs „BLENDE 2023“ der Rhein-Zeitung, aufgenommen im Druckhaus vom Mittelrhein-Verlag. Foto: Sascha Ditscher

Beim bundesweiten Fotowettbewerb Blende waren in der 49. Auflage auch wieder zahlreiche Hobbyfotografen aus unserer Region mit insgesamt 3245 Beiträgen am Start. Bei der Ehrung der Regionalsieger im Medienzentrum unserer Zeitung in Koblenz gab es begeisterten Applaus, als die Bilder hinter den erfolgreichen Fotografen eingeblendet wurden.