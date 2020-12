Blende 2020 startet mit sechs Kategorien: Beliebter Wettbewerb für Hobbyfotografen läuft bis zum Jahresende

Jugendthema: Farben und Kontraste Bei diesem Thema lassen wir eurer Kreativität freien Lauf. Es gibt so viele Farben und Kontraste in eurer Umwelt zu entdecken wie zum Beispiel das kunterbunte Plakat an der Straße, farbenfrohe Gebäude oder eine einzelne Blume, die sich vom Hintergrund abhebt. Testet euer fotografisches Können und probiert unterschiedliche Einstellungen der ISO-Werte, Blende und Verschlusszeiten. Schaut nach, wie Kalt-warm-Kontraste, Komplementär- oder Simultankontraste wirken. Hier gibt es sehr viel zu entdecken und zu probieren. Traut euch!

