Beliebter Wettbewerb für Hobbyfotografen: Jetzt bei Blende 2021 mitmachen und gewinnen

Faszinierende Tierwelten: Tiere gehören zu den am meisten fotografierten Sujets im Blende-Wettbewerb. Bei dem Thema gibt es so viel Spannendes und Neues zu entdecken. Von Wildlife-Fotografie bis hin zum eigenen Haustier – bei Tierart und Umgebung sind Ihnen keine Grenzen gesetzt. Ob kunstvolle Aufnahmen, Bilder zum Staunen oder Lachen – alles ist willkommen. Machen Sie kleine Tiere ganz groß und nutzen Sie die vielfältigen Möglichkeiten der Makrofotografie oder erforschen Sie die Tierwelt unter Wasser. Werden Sie kreativ und nutzen Sie die vielen Optionen und Funktionen Ihrer Kamera für ganz besondere Einblicke in faszinierende Tierwelten. Foto: Lukas Schlichter (Blende 2018)