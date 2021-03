Historische Bilder unseres Landes

Um die Serie lebendig und interessant zu halten, freut sich das Archiv über Bildzusendungen mit Motiven aus allen Lebensbereichen. Bei der Vielzahl der Bildeinsendungen versuchen wir einen regelmäßigen Wechsel von Regionen, Motiven und Einsendern. Bitte senden Sie uns auch keine „Bilderflut“, sondern einzelne ausgewählte Motive. Bei reinen Gruppenbildern wählen wir etwas strenger aus. Derartige Aufnahmen sind zu statisch und in der Regel nur für einen engen Kreis von Interesse.

Bildzusender sollten Folgendes beachten:

Bildinformationen: im Idealfall Aufnahmeort, Aufnahmedatum (möglichst eng eingrenzen), Bildinhalt, Personennamen, Urheber der Aufnahme, Informationen über abgebildete Gebäude, Plätze, Straßen, Verkehrsmittel, Maschinen etc.

im Idealfall Aufnahmeort, Aufnahmedatum (möglichst eng eingrenzen), Bildinhalt, Personennamen, Urheber der Aufnahme, Informationen über abgebildete Gebäude, Plätze, Straßen, Verkehrsmittel, Maschinen etc. Dateiformat: jpg, Auflösung mindestens 300 dpi, Dateigröße mindestens 500 KB

jpg, Auflösung mindestens 300 dpi, Dateigröße mindestens 500 KB Nur Bildausschnitt einscannen, nicht gesamte Scannerfläche

Keine Dateiformate tif, bmp, pdf, png, word etc.

Für Bildzusender: Nur Originalbilder, keine Kopien, keine Drucke, keine schlechten Reproduktionen

Nur Originalbilder, keine Kopien, keine Drucke, keine schlechten Reproduktionen Bildalter: Mindestens 50 Jahre

Mindestens 50 Jahre Keine Fotomontagen oder digital veränderte Aufnahmen

Keine Bilder aus Druckwerken, keine Postkarten, keine Bilder aus dem Internet etc.

Keine Bilder mit Unschärfen, Beschädigungen oder Beschriftungen auf der Motivseite

Nur Aufnahmen aus dem heutigen Rheinland-Pfalz bzw. dem RZ-Verbreitungsgebiet

Es besteht kein Anspruch auf Abdruck in der Zeitung sowie auf Honorierung. Ebenso kann kein konkreter Erscheinungstag zugesichert werden. Wir behalten uns Bildauswahl und -platzierung vor. Alle Aufnahmen können nur mit vollständiger Namensnennung des Bildgebers erscheinen.

Mit der Bildzusendung werden dem Mittelrhein-Verlag an den eingereichten Fotos vergütungsfrei die räumlich und zeitlich unbeschränkten, nicht ausschließlichen Nutzungsrechte eingeräumt. Dies beinhaltet auch das Recht, das Foto zu verändern, zu optimieren, zu vervielfältigen und zu veröffentlichen, z.B. in Druckwerken, elektronischen Medien, im Film, im Internet und in Social Media. Mit der Bildeinsendung sichert die Einsenderin bzw. der Einsender zu, dass sie bzw. er Urheberin bzw. Urheber des Fotos ist bzw. sie bzw. er über alle Rechte am eingereichten Foto verfügt und die uneingeschränkten Verwertungsrechte aller Fototeile hat, das Foto frei von Rechten Dritter ist sowie bei der Darstellung von Personen keine Persönlichkeitsrechte verletzt werden.

Die Bildzusendung per Post geschieht auf eigene Gefahr.

Papierbilder werden hier umgehend gescannt und wieder zurückgeschickt.

Bildzusendungen an:

Rhein-Zeitung

Archiv (Historische Bilder)

August-Horch-Straße 28

56070 Koblenz

E-Mail: archiv@rhein-zeitung.net