Verstecken gilt nicht, wenn der TuS Asbach am Sonntag den FC Borussia Niederroßbach empfängt. Es ist das Verfolgerduell des Dritten gegen den Fünften, in dem beide Trainer das gleiche Ziel verfolgen.
Lesezeit 2 Minuten
Nach dem 0:0 zum Auftakt gegen die SF Höhr-Grenzhausen bestreitet der TuS Asbach in der Bezirksliga Ost sein nächstes Heimspiel. Am Sonntag (15 Uhr) duelliert sich der Rangfünfte mit dem Tabellendritten FC Borussia Niederroßbach.„Die Niederroßbacher spielen einen einfachen, aber effektiven Fußball.