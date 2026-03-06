Duell der mutigen Verfolger
Verfolger Asbach und Niederroßbach setzen voll auf Sieg
Nach dem Sieg gegen Höhr-Grenzhausen wollen die Asbacher (in Weiß) gegen Niederroßbach nachlegen. Doch auch die Gäste aus dem Hohen Westerwald haben einen Lauf.
Heinz-Werner Lamberz

Verstecken gilt nicht, wenn der TuS Asbach am Sonntag den FC Borussia Niederroßbach empfängt. Es ist das Verfolgerduell des Dritten gegen den Fünften, in dem beide Trainer das gleiche Ziel verfolgen.

Nach dem 0:0 zum Auftakt gegen die SF Höhr-Grenzhausen bestreitet der TuS Asbach in der Bezirksliga Ost sein nächstes Heimspiel. Am Sonntag (15 Uhr) duelliert sich der Rangfünfte mit dem Tabellendritten FC Borussia Niederroßbach.„Die Niederroßbacher spielen einen einfachen, aber effektiven Fußball.

