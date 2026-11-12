Verdacht der Schleusung - Bundespolizei ermittelt





Am Sonntagmittag kam es zur Kontrolle eines mit fünf Personen besetzten PKW am Grenzübergang Steinebrück. Der Fahrer, ein 57-jähriger türkischer Staatsbürger wies sich mit einem Reiseausweis für Flüchtlinge und einem niederländischen Aufenthaltstitel aus.



Die vier Mitfahrer, ebenfalls türkische Staatsbürger, konnten keine für die Einreise nach Deutschland erforderlichen Ausweisdokumente vorweisen. Sie legten lediglich nationale Personaldokumente aus der Türkei vor. Ihnen wurde die Einreise verweigert. Anschließend erfolgte die Zurückweisung nach Belgien.



Der Fahrer blieb auf freiem Fuß. Entsprechende Strafverfahren wurden eingeleitet.



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