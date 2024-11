Verdacht der Hehlerei – Bundespolizei stellt Elektrogeräte sicher

Im Fahrzeug befanden sich mehrere neuverpackte Elektrogeräte – einige davon mit Adressaufklebern mit verschiedenen Adressen in Frankreich und Spanien. Sie gaben an, die Geräte in Antwerpen auf einem Markt für einen niedrigen vierstelligen Preis bar erworben zu haben. Einen Nachweis darüber konnten sie nicht erbringen.



Zudem lag gegen den 24-Jährigen ein Untersuchungshaftbefehl der Staatsanwaltschaft Ingolstadt wegen Diebstahls in zehn Fällen mit einem Gesamtschaden von ca. 6.500 Euro vor. Nach richterlicher Vorführung wurde er in die JVA Trier eingeliefert.



Die Elektrogeräte wurden sichergestellt und entsprechende Verfahren gegen die drei Männer eingeleitet.



