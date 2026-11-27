Wer per Brief aufgefordert wird, den Online-Zugang seiner Bank zu erneuern, sollte genau hinsehen. Wie sich eine aktuelle Betrugsmasche erkennen lässt und was Betroffene im Schadensfall tun sollten.

Düsseldorf (dpa/tmn) – Post von der Hausbank im Briefkasten? Schauen Sie besser genau hin – insbesondere, wenn darin ein QR-Code zu finden ist. Denn die Verbraucherzentrale NRW macht auf eine aktuelle Betrugsmasche aufmerksam, bei der Kriminelle täuschend echt aussehende Briefe mit Logo und Vorstands-Signatur verschiedener Banken verschicken – teils sogar als Einschreiben oder auch per Fax. Ein darin befindlicher QR-Code soll Angeschriebene angeblich auf die Internetseite der Bank führen, wo sie ihren Online-Zugang erneuern sollen, damit er nicht gesperrt wird.

«Tatsächlich aber landet man damit auf gefälschten Internetseiten», sagt Ralf Scherfling, Phishing-Experte der Verbraucherzentrale NRW. «Wer sich hier wie gefordert verifiziert, teilt Kriminellen seine Zugangsdaten mit und eröffnet ihnen schlimmstenfalls die Möglichkeit, direkt das Konto leerzuräumen.» Diese Methode nennt man wegen des QR-Codes auch Quishing.

Besser beim entsprechenden Anbieter nachfragen

Die Verbraucherzentrale NRW empfiehlt, bei solchen unerwarteten Nachrichten besonnen zu handeln. Wer sich unsicher ist, ob die Post tatsächlich von der eigenen Bank stammt, sollte besser direkt bei dieser nachfragen. Wichtig: Solange nicht klar ist, ob das Schreiben seriös ist oder nicht, sollten Angeschriebene keineswegs den QR-Code nutzen und schon gar keine persönlichen Daten dort eingeben.

Wer bereits einen QR-Code auf einem Fake-Schreiben genutzt hat, sollte umgehend Anzeige erstatten. Wurden sogar die Zugangsdaten übermittelt, sollte auch das Konto so schnell wie möglich gesperrt werden. Die Bank ist zu informieren, und die Zugangsdaten zum Onlinebanking müssen ebenfalls geändert werden.

Ist bereits ein finanzieller Schaden entstanden, weil zum Beispiel Geld vom Konto transferiert wurde, sollten Betroffene außerdem bei der Bank nachfragen, inwiefern solche unrechtmäßigen Abbuchungen rückgängig gemacht werden können. Die entsprechenden Schritte kann man dann in die Wege leiten.

Quishing lauert auch anderswo

Stichwort Quishing – die Verbraucherzentralen weisen darauf hin, dass auch auf vermeintlichen Strafzetteln, auf Tanksäulen und Plakaten potenziell gefährliche QR-Codes lauern. Sie raten generell: «Schützen Sie sich, indem Sie einen QR-Code nur dann scannen, wenn Sie sich über dessen Echtheit sicher sind und vorher prüfen können, wo er hinführt.»