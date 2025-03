Vegane Fruchtgummis: Sauer schmeckt «Öko-Test» nicht so gut

Frankfurt/Main (dpa/tmn) – Ob vegan oder nicht: Fruchtgummis sind Süßigkeiten, haben also einiges an Zucker. Laut der Zeitschrift «Öko-Test» (Ausgabe 4/2025) variiert der Zuckergehalt der getesteten sauren veganen Varianten aber stark. Tipp für Verbraucher: Beim Kauf in der Nährwerttabelle nachsehen.

Weil grundsätzlich Zucker in Fruchtgummis gehört, wurde er im Test von 20 Produkten nicht gewertet. Dafür allerdings andere Inhaltsstoffe. So fiel ein Kandidat unter anderem deshalb als «ungenügend» durch, weil zwei von den Testern kritisch gesehene Farbstoffe enthalten, aber nicht deklariert waren. Einer davon hätte sogar einen Warnhinweis auf der Verpackung erfordert.

Weitere Gründe für eine Abwertung:

Vitaminzusätze: Der Vitaminbedarf sollte nicht über zuckrige Fruchtgummis gedeckt werden, heißt es zur Begründung.

Carrageen: das aus Rotalgen gewonnene Geliermittel setzte ein Produkt ein. In Tierstudien zeigten sich durch Carrageen negative Einflüsse auf die Darmgesundheit.

Zugesetzte Aromen: Abgewertet wurde noch mal mehr, wenn als «natürlich» deklarierte Aromen keine waren. Wenn überhaupt Aromen, sollten es natürliche Frucht-Aromen sein, heißt es von «Öko-Test». Dann steht auf der Packung etwa «natürliches Himbeer-Aroma». Hier müssen die Aromastoffe zu 95 Prozent aus der jeweiligen Frucht stammen. Für Bio-Produkte eigentlich vorgeschrieben, wurde das bei einem Produkt nicht eingehalten.

Eine an Kinder gerichtete Aufmachung: kritisch durch den hohen Zuckergehalt. Übrigens: Saure Süßigkeiten sind doppelt gefährlich für die Zahngesundheit, heißt es in der Zeitschrift. Der enthaltene Zucker verursacht Karies und die Säure Erosionen, das heißt, dass die Zahnhartsubstanz verloren geht.

Zwei Bio-Testsieger

Die «sehr guten» Testsieger sind zwei Bio-Produkte:

«Albio Veggie-Mix» von Georg Rösner

«BioBon Saure Früchte» von Pez International

Darüber hinaus gibt es vier «gute» und zwölf «befriedigende» Fruchtgummis sowie je einmal «ausreichend» und «ungenügend».