Vater Wirtz über Sohn Florian: Wird Preis rechtfertigen

Trotz holprigem Start in Liverpool: Hans Wirtz ist überzeugt, dass sein Sohn die vielen Millionen wert ist. Was der Vater zur Entwicklung des Nationalspielers sagt.

Liverpool (dpa) – Hans Wirtz ist von den Qualitäten seines Sohnes Florian trotz torloser Startphase beim FC Liverpool weiter voll überzeugt. «Wir glauben, dass Florian diesen Preis auch rechtfertigen wird», sagte der Vater des 22 Jahre alten Nationalspielers in der ZDF-Sendung «Bolzplatz».

Florian Wirtz war im Sommer für ein Gesamtvolumen von rund 150 Millionen Euro als bislang teuerster deutscher Fußballer von Leverkusen in die englische Premier League gewechselt. «Dass das alles in diesem Fußball-Getriebe noch verbesserungswürdig ist, glaube ich, macht der Tabellenstand klar», sagte Hans Wirtz. «Das werden aber die Mechaniker noch hinkriegen. Ich hoffe, dass er so ein guter Spieler ist, dass er dort die Anforderungen adaptieren kann und dass es ihm genauso viel Spaß macht wie in der Bundesliga.»

Meister Liverpool belegt in der Liga nach zehn Spieltagen mit 18 Punkten Platz drei, Tabellenführer FC Arsenal hat schon sieben Zähler mehr gesammelt.

Wirtz wartet noch immer auf Pflichtspiel-Tor

Vor allem die Liverpooler Herbst-Krise mit vier Niederlagen in der Premier League, einer in der Königsklasse und dem Aus im Ligapokal war unter anderem auch am teuren Neuzugang festgemacht worden. Noch immer wartet Wirtz auf sein erstes Pflichtspiel-Tor für den neuen Club. Beim jüngsten 1:0 in der Champions League gegen Real Madrid bot der Edeltechniker aber eine überzeugende Leistung.

Die Art und Weise des Spiels sei «enorm anders, weil sie nicht so organisiert scheint, sondern mehr auf Tempo ausgerichtet ist», erklärte Hans Wirtz die Unterschiede zur Bundesliga. Er glaube aber, dass sein Sohn «gut im Team angekommen ist und dass die Mitspieler auch seine Qualität durchaus anerkennen». Für die Reds steht am Sonntag (17.30 Uhr/Sky) das Spitzenspiel beim Tabellenzweiten Manchester City an.