In einem kleinen Ort in Baden-Württemberg werden die Leichen eines Vaters und seines acht Jahre alten Sohnes entdeckt. Hinweise auf Fremdeinwirkung gibt es nicht. Die Suche nach dem Motiv läuft.

Bisingen (dpa) - Ein 42 Jahre alter Mann soll im baden-württembergischen Bisingen seinen acht Jahre alten Sohn und sich selbst getötet haben. Das teilte die Polizei mit. Die beiden Toten seien am Freitag in der Wohnung des Mannes entdeckt worden.

Ein Angehöriger hatte die Polizei verständigt, da er den 42-Jährigen zuvor nicht - wie gewohnt - erreicht hatte. Einsatzkräfte verschafften sich Zutritt zur Wohnung. Dort wurden nur noch die leblosen Körper gefunden.

Wie und warum starben Vater und Sohn?

«Zum gegenwärtigen Zeitpunkt gehen die Ermittler der Kriminalpolizei davon aus, dass der Vater seinen Sohn und sich selbst in der Wohnung tötete», hieß es in der Mitteilung der Polizei. Hinweise auf die Beteiligung anderer Personen lägen nicht vor. Die Ermittlungen zum genauen Ablauf und zur Motivlage dauern an. Weitere Details nannte ein Polizeisprecher nicht.

Die Polizei hielt sich mit weiteren Angaben zurück, um die Persönlichkeit der Betroffenen zu schützen. Unklar bleibt daher, wie der Mann und sein Sohn starben. Auch die Fragen nach der Nationalität des Vaters und nach der Mutter des Jungen bleiben unbeantwortet. Details zum Motiv sind ebenfalls ungeklärt.