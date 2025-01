Uscins' neue Rolle: zwischen Selbstschutz und Pflichten

Hamburg/Silkeborg (dpa) - Das Kaiserwetter in Hamburg nutzte Renars Uscins für einen gemütlichen Winter-Spaziergang. Ein letztes Mal abschalten, bevor die deutschen WM-Handballer ihre Medaillenmission starten. Ein letzter ruhiger Moment, bevor Fans, Medienvertreter und Bundestrainer Alfred Gislason den neuen Hoffnungsträger im DHB-Team wochenlang wie durch ein Brennglas beobachten. Der rasante Aufstieg des Jungstars hat Folgen. Vor allem für Uscins.

Lastete der Druck einer gesamten Handball-Nation bei der Heim-EM im Vorjahr auf den Schultern von Publikumsliebling Juri Knorr, ruhen viele Hoffnungen auf ein glänzendes Wintermärchen nun auf dem 22-Jährigen. «Es ist auch anstrengend für den Kopf. Ich muss lernen, damit umzugehen und mich auch selber zu schützen», sagte der Rückraumspieler vor dem WM-Auftakt gegen Polen am Mittwoch (20.30 Uhr/ARD).

Seit seinem Debüt in der A-Nationalmannschaft geht es für Uscins im Eiltempo bergauf. Bei den Olympischen Spielen avancierte er zum wertvollsten Spieler für die deutsche Silber-Auswahl. Das Sechs-Sekunden-Wunder von Lille - Uscins rettete Deutschland gegen Frankreich in die Verlängerung und traf dort zum umjubelten Sieg - wird für immer mit seinem Namen verbunden sein. Der viertjüngste im deutschen WM-Kader ist längst unumstrittener Stammspieler.

Uscins sucht die richtige Balance

Kein Wunder, dass der Bundesliga-Profi von der TSV Hannover Burgdorf beim traditionellen Pressetermin des DHB der gefragteste Mann war. Dicht gedrängt quetschten sich die Journalisten um einen kleinen runden Stehtisch. «Die Anfragen waren mal weniger», sagte Uscins beim Blick in die Runde und lachte. «Da war jedes Interview irgendwie cool. Aber die Geschichte, die ich spiele, die ich trage, die gibt es ja nur einmal und die kann man halt einfach nicht zehnmal erzählen», befand er weiter.

Nicht nur die medialen Anfragen seien drastisch gestiegen. Auch die Autogrammwünsche oder Gespräche mit anderen Promis. «Es sind schon immer verschiedene Kleinigkeiten, die extrem viel geworden sind», berichtete Uscins über seine neue Position im Rampenlicht.

Momentan sucht der U21-Weltmeister nach der richtigen Balance. Einerseits will Uscins seiner Rolle als Leistungsträger gerecht werden und den Fokus auf das Wesentliche nicht verlieren. Andererseits gehören «spannende Nebengeräusche» wie Interviews, Selfies und PR-Aktivitäten nun mal zum Job dazu. «Es wäre falsch, wenn man jedem gerecht werden will und einem das dann die Energie zieht», stellte Uscins klar.

Juri Knorr als Ratgeber

Die zunehmende Aufmerksamkeit und der damit einhergehende Druck bleibt auch Gislason nicht verborgen. «Es ist eine Sorge, weil Juri (Knorr) eine Weile ziemlich viele Probleme damit hatte, dass – egal, was er gemacht hat – nur noch alles auf die Goldwaage gelegt wurde. Ich fürchte, dass wir Renars da ein bisschen versuchen müssen, aus dem Trubel herauszuhalten», sagte der Isländer.

Gespräche mit Knorr können wertvoll sein für Uscins. Der Spielmacher kam in der Vergangenheit nicht immer mit dem massiven Druck und der hohen Erwartungshaltung zurecht. «Wenn jemand kommt, habe ich sicherlich ein offenes Ohr. Ein paar Erfahrungen habe ich jetzt gemacht und kann natürlich was weitergeben», sagte Knorr und machte ein Angebot an seinen jüngeren Teamkollegen.

Inwieweit Uscins mit seiner neuen Rolle zurechtkommt, wird sich in den Vorrundenspielen gegen Polen, die Schweiz und Tschechien zeigen. Für Gislason ist klar: «Wer letztes Jahr ein ziemlicher Neuling war, ist jetzt bei den Gegnern bekannt.»