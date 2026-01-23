Jim Irsay war einer der extrovertiertesten Football-Bosse in der NFL - und bei seinem Aufstieg noch keine 40 Jahre alt. Sein Tod ist nun Gegenstand von Ermittlungen. Auch ein Arzt steht im Fokus.

Indianapolis (dpa) – Im Zusammenhang mit dem Tod von NFL-Club-Besitzer Jim Irsay hat die US-Bundespolizei FBI laut einem Bericht der «Washington Post» Ermittlungen aufgenommen. Untersucht wird demnach die Todesursache von Irsay, der die Indianapolis Colts jahrzehntelang geführt hatte und im Mai im Alter von 65 Jahren starb. Auch die Rolle seines betreuenden Arztes werde unter die Lupe genommen. Das FBI sammelt dem Bericht zufolge Informationen in Zusammenhang mit legalen und illegalen Schmerzmitteln sowie der Beziehung Irsays zu einem Spezialisten für Suchtkranke.

Im Gegensatz zu vielen anderen Team-Besitzern in der NFL war Irsay ein extrovertierter Mensch, der öffentlich über Suchtprobleme und Alkoholmissbrauch sprach und sich für die Förderung mentaler Gesundheit einsetzte. Seine Schmerzmittelsucht hatte er offiziell überstanden, laut der «Washington Post» soll es in den vergangenen Jahren aber Rückfälle gegeben haben. Irsay soll von seinem Arzt Opium-Pillen und Ketamin verschrieben bekommen haben.

Colts geben Stellungnahme ab

Als sein Tod im Mai bekanntgegeben wurde, hieß es in Stellungnahmen der Indianapolis Colts und der NFL, Irsay sei friedlich im Schlaf gestorben. Den Todesschein hatte nach Informationen der «Washington Post» sein Arzt ausgestellt. Die Colts seien derzeit nicht Gegenstand der Ermittlungen und hätten keine Vorladungen oder Durchsuchungsbefehle bekommen, teilte das Team der US-Zeitung mit.