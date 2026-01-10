US-Skistar Vonn rast zum Sieg in Zauchensee

Lindsey Vonn präsentiert sich knapp einen Monat vor Olympia weiter in bestechender Form. Auch die deutsche Hoffnungsträgerin Emma Aicher überzeugt. Eine Österreicherin stürzt heftig.

Zauchensee (dpa) - Ski-Superstar Lindsey Vonn hat knapp einen Monat vor Eröffnung der Olympischen Winterspiele das nächste Ausrufezeichen gesetzt. Die Amerikanerin feierte bei der Abfahrt in Zauchensee souverän ihren zweiten Saisonsieg. Sie triumphierte mit 0,37 Sekunden Vorsprung auf die Norwegerin Kajsa Vickhoff Lie, Dritte wurde ihre US-Teamkollegin Jacqueline Wiles (+0,48).

Deutschlands Alpin-Juwel Emma Aicher belegte einen guten sechsten Platz, Kira Weidle-Winkelmann wurde Zwölfte. Die österreichische Lokalmatadorin Magdalena Egger stürzte heftig und musste mit dem Helikopter abtransportiert werden, was zu einer längeren Unterbrechung führte.

Das Rennen auf der Kälberloch-Strecke war witterungsbedingt stark verkürzt worden. Bereits in den vergangenen Tagen hatte Schneefall die Pläne der Organisatoren durcheinandergewirbelt.

Traum vom zweiten Olympia-Gold

Für Vonn war es der insgesamt 84. Weltcup-Sieg ihrer Karriere und schon der fünfte Podestplatz beim sechsten Start in diesem Winter. Einzig beim Super-G in St. Moritz in der Schweiz Mitte Dezember war sie als Vierte haarscharf am Podium vorbeigeschrammt.

Mit Blick auf die Winterspiele in Italien im Februar avanciert die 41 Jahre alte Weltcup-Rückkehrerin immer mehr zur großen Favoritin. In Cortina d'Ampezzo will die einstige Speed-Queen und Olympiasiegerin von 2010 unbedingt noch mal um Gold mitfahren. Im Super-G in Zauchensee am Sonntag kann sie sich weiteren Schwung dafür holen.