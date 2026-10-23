In Sölden beginnt die neue Saison - ohne Lindsey Vonn. Nach ihrer Horror-Verletzung vom Februar schwitzt die Amerikanerin im Kraftraum und steht vor einer weiteren Operation.

Sölden (dpa) – Kurz vor dem Start der neuen Saison hat Skirennfahrerin Lindsey Vonn weitere Einblicke in ihren strapaziösen Weg zum möglichen Comeback gegeben. Noch zweieinhalb Wochen seien es bis zur nächsten Operation, teilte die US-Amerikanerin in den sozialen Medien mit. Auf Videos ist zu sehen, wie die 42-Jährige im Kraftraum arbeitet. Unter anderem geht sie in die Hocke und macht leichte Sprünge. Sie hoffe, so stark wie möglich zu sein, damit sie nach dem Eingriff noch einiges an Muskel übrig habe, erklärte Vonn dazu.

Schlimmer Sturz in Olympia-Abfahrt

Die einstige Speed-Queen war bei den Olympischen Spielen in Norditalien im Februar gestürzt und hatte sich schwer verletzt. Wegen eines komplexen Bruchs des linken Schienbeins musste sie mehrfach operiert werden. Die viermalige Gesamtweltcupsiegerin kündigte an, auf jeden Fall noch mal Ski fahren zu wollen – ob auch im Weltcup, ist aber offen. Frühestens 2027/2028 würde sie wieder dabei sein können, hatte Vonn im April verkündet.

Im Kader des US-Teams für die bevorstehende Saison wurde Vonn zwar mit aufgeführt, ein Start in diesem Winter gilt aber als nahezu ausgeschlossen. Der Auftakt steht bereits am Samstag (10.00 und 13.00 Uhr) an. Auf dem Rettenbachferner in Sölden bestreiten die Frauen traditionell den ersten Riesenslalom der Saison, am Sonntag gehen dann die Männer auf die Piste.