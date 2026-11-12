Nach ihrem schweren Sturz bei Olympia muss Lindsey Vonn erneut operiert werden. Was die Ärzte jetzt aus ihrem Bein geholt haben und wie es weitergeht, teilt sie mit ihren Fans.

Berlin (dpa) - Noch etwas erschöpft hat sich US-Star Lindsey Vonn nach ihrer neunten Bein-Operation zu Wort gemeldet. «Die Operation ist gut verlaufen. Ich werde euch bald ein Update geben», schrieb die Skirennfahrerin in einer Instagram-Story.

Etwas später teilte sie in einem Beitrag auf Instagram weiter mit: «Es hat über fünf Stunden gedauert, alle Platten und Schrauben aus meinem Bein zu entfernen und mein vorderes Kreuzband zu ersetzen. Ich bin jetzt wieder zu Hause nach dem Krankenhausaufenthalt und dankbar, dass ich mich nun auf der letzten Etappe in Richtung vollständiger Genesung befinde.»

Und was die Ärzte beim erneuten Eingriff aus ihrem linken Bein entfernten, hatte es in sich. Insgesamt drei Platten und mehr als zehn teils große Schrauben waren in einem Plastikbeutel, den Vonn in der Hand hielt. «Der ganze Mist ist endlich aus meinem Bein raus», schrieb die 42-Jährige mit Blick auf ihr bandagiertes Bein inklusive Drainage.

Die einstige Speed-Queen war bei den Olympischen Spielen im Februar in Norditalien gestürzt und musste wegen eines komplexen Bruchs des linken Schienbeins mehrmals operiert werden. Dabei waren umfangreiche Implantate zur Stabilisierung nötig, die nun entfernt wurden.

«Bete, dass es meine letzte OP sein wird»

Vor der Operation hatte die viermalige Gesamtweltcupsiegerin berichtet, dass das gesamte Implantatmaterial raus musste, um ein neues vorderes Kreuzband einsetzen zu können. «Denn aufgrund all der Platten habe ich immer noch kein vorderes Kreuzband», hatte sie auf Instagram geschrieben. Sie sei ziemlich nervös. «Ich bete, dass es meine letzte OP sein wird», ergänzte sie.

Wegen des Kreuzbandersatzes im linken Knie rechnet sie mit einer weiteren Ausfallzeit von sechs bis neun Monaten. Zudem müssten noch die durch die Schrauben verursachten Löcher in ihren Knochen verheilen. Vonn hatte ankündigt, auf jeden Fall noch mal Ski fahren zu wollen - ob auch im Weltcup, ist aber offen.