Amerikanische Kreuzfahrtkonzerne vermarkten sie als Highlight ihrer Kreuzfahrten: Privatinseln, an denen das Schiff für einen Tag anlegt. NCL hat auf seinem Bahamas-Eiland ausgebaut.

Miami (dpa/tmn) – Die US-Reederei Norwegian Cruise Line nimmt auf ihrer Bahamas-Privatinsel Great Stirrup Cay einen großen Wasserpark in Betrieb. Herzstück des Great Tides Waterpark sei ein 52 Meter hoher Turm mit acht Rutschen, teilt das Unternehmen mit. Offizielle Eröffnung ist am Freitag.

Unter anderem warten in dem Park auch noch Klippen zum Herunterspringen und ein Familienbereich mit Rutschen und Wasserspielen auf die Passagiere der anlegenden NCL-Schiffe, die für die Nutzung des Wasserparks extra zahlen müssen – ein Tagespass kostet laut Website ab rund 80 Euro.

Mehrere Reedereien haben Privatinseln

NCL nutzt die 109 Hektar große Insel, die rund 220 Kilometer östlich von Miami im Atlantik liegt, seit 1977. Neben Baden an den Stränden und Pools des Eilands zählen eine Zipline und ein Schnorchelrevier zu den möglichen Aktivitäten. Mit Harvest Caye betreibt NCL vor Belize noch eine weitere Privatinsel.

Auch die Konzerne Carnival (u. a. Princess Cruises, Carnival Cruise Line) und Royal Caribbean sowie MSC Cruises und Disney Cruise Line haben Privatinseln, die Mehrheit davon auf den Bahamas.