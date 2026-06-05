In der NBA wird der Titel ausgespielt. Im ersten Heimspiel der Finalserie dürfen die New York Knicks auf prominente Unterstützung gegen die San Antonio Spurs hoffen.

New York (dpa) – US-Präsident Donald Trump will mindestens ein Finalspiel der NBA zwischen den New York Knicks und den San Antonio Spurs besuchen. Er habe eine Einladung von Knicks-Teambesitzer James Dolan bekommen, sagte Trump vor Reportern in Washington. «Die Antwort ist ja, er hat mich eingeladen, ich gehe hin», sagte der US-Präsident in Washington.

Im Blick habe er Spiel drei der Serie am kommenden Montag im Madison Square Garden, er könne sich aber ebenso vorstellen, auch zum vierten Spiel zwei Tage später zu gehen. «Vielleicht mache ich beides», erklärte Trump. Der 79-Jährige ist erklärter Anhänger der New York Knicks. Nach Angaben der nordamerikanischen Basketball-Profiliga wäre Trump der erste amtierende US-Präsident, der zu einem NBA-Finalspiel kommt.

In der Nacht zum Samstag steht in San Antonio das zweite Spiel der Best-of-Seven-Serie erneut in Texas an. Die erste Partie hatten die New Yorker auch dank 30 Punkten von Jalen Brunson mit 105:95 für sich entschieden.

Trump hatte Teile der Partie nach eigenen Angaben verfolgt, musste sich parallel aber auch mit militärischen Dingen befassen. «Ich habe den mittleren Teil verpasst, weil ich jetzt den ganzen Abend mit Generälen rede. Aber ich habe das Ende gesehen, und sie waren dominant», sagte Trump. Für den Titel braucht ein Team vier Siege.