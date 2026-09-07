Die amerikanischen Tennisprofis überzeugen bei den US Open. Ein Quartett kommt zum Auftakt des Achtelfinales in die nächste Runde. Titelverteidiger Carlos Alcaraz verliert da den Überblick.

New York (dpa) – Die US Open werden zu einer großen Party für die amerikanischen Fans. Angeführt von Ben Shelton und Jessica Pegula haben bislang vier US-Tennisprofis das Viertelfinale erreicht. Der Weltranglistenachte Ben Shelton gewann überlegen mit 6:2, 6:3, 6:4 gegen Stefanos Tsitsipas.

Er machte beim Grand-Slam-Turnier in New York das mit Spannung erwartete Duell mit Titelverteidiger Carlos Alcaraz perfekt. Zudem zogen auch Frances Tiafoe und Alex Michelsen in die Runde der besten Acht ein und treffen nun aufeinander.

«Ich brauche besonderes Tennis», sagte Shelton über die Aufgabe gegen Alcaraz, der bei den US Open ein starkes Comeback nach langer Verletzungspause feiert. «Das Niveau, auf dem er spielt, nachdem er fast fünf Monate draußen war, ist beeindruckend. Das ist übermenschlich.» Alcaraz hatte ein weiteres amerikanisches Duell verhindert und Tommy Paul dank einer dominanten Leistung 6:4, 6:3, 6:4 bezwungen.

Alcaraz mit Lacher bei TV-Interview

Anschließend sorgte der Spanier für einen Lacher im US-Fernsehen. Ex-Profi Andy Roddick fragte ihn bei ESPN nach den möglichen Gegnern Shelton und Tsitsipas. Woraufhin Alcaraz verwundert auf den Turnierbaum auf einem Zettel vor Roddick blickte. «Oh mein Gott, ich dachte, ich spiele gegen Tiafoe oder Medwedew», und lachte über sich selbst. «Überraschung. Gern geschehen», antwortete Roddick grinsend.

Der 44-jährige Roddick war 2003 der bislang letzte männliche amerikanische Sieger der US Open. Nun sind die Hoffnungen der US-Fans groß, dass die Wartezeit endet.

Tiafoe als Favorit in US-Duell

Ein Amerikaner wird durch das Duell von Tiafoe und Michelsen mindestens im Halbfinale stehen. Tiafoe hatte den früheren Champion Daniil Medwedew aus Russland glatt mit 7:6 (7:1), 6:4, 7:6 (8:6) geschlagen und ist nun Favorit gegen Michelsen. Der Weltranglisten-46. steht nach dem 7:6 (8:6), 6:4, 6:4 gegen Tomas Martin Etcheverry aus Argentinien überraschend erstmals in einem Grand-Slam-Viertelfinale.

Bei den Frauen darf die Weltranglistendritte Pegula auf ihre dritte Halbfinal-Teilnahme in Serie hoffen. Sie ließ der Rumänin Sorana Cirstea beim 6:3, 6:4 keine Chance. Auch für Pegula könnte nun ein US-Duell anstehen: Die 32-Jährige trifft auf die Siegerin des Achtelfinals zwischen der Amerikanerin Emma Navarro und Anna Kalinskaja aus Russland.