Abgeschottet von anderen in einer Kabine: Wegen einer Coronainfektion wurde ein Paar isoliert. Gibt es zumindest Geld zurück? Nein, hat der BGH in so einem Fall nun entschieden. Warum?

Karlsruhe (dpa/tmn) – Auf einem Kreuzfahrtschiff sind viele Menschen auf engem Raum zusammen. Entsprechend rasch können sich ansteckende Krankheiten ausbreiten. Erkrankte Passagiere werden in solchen Fällen deshalb mitunter isoliert, um andere Reisende und die Crew zu schützen.

Für Betroffene ist das unglücklich und ärgerlich. Bekommt man dann wenigstens den Reisepreis anteilig zurück? Womöglich nicht, wie ein Urteil des Bundesgerichtshofs (BGH) in so einem Fall zeigt (Az.: X ZR 15/25).

Geklagt hatte ein Mann, der 2023 auf einer Kanaren-Kreuzfahrt nach einem positiven Coronatest in eine andere Kabine verlegt und isoliert wurde. Einige Tage später traf es auch seine Frau. Der Mann verlangte letztlich den anteiligen Reisepreis ab dem Zeitpunkt seiner Isolation zurück: gut 4.000 der knapp 7.000 Euro, die die Reise insgesamt gekostet hatte.

Doch er scheiterte. Der BGH wies seine Revision gegen ein Urteil des Landgerichts Rostock zurück. Dass der Reisende isoliert werden musste und nicht mehr die gebuchten Reiseleistungen in Anspruch nehmen konnte, liegt demnach in seiner persönlichen Sphäre und in seinem Risiko.

Isolation als angemessene Maßnahme

Sei ein Reisender aus gesundheitlichen Gründen nicht reisefähig, begründe die Nichterbringung von Leistungen keinen Mangel, schreibt das Portal «beck-aktuell», das über das Urteil berichtet. «Gleiches gelte auch, wenn der Veranstalter angemessene Maßnahmen ergreife, um andere Reisende oder das Personal vor drohenden Gesundheitsgefahren zu schützen.» Die Maßnahmen müssen dann auch nicht behördlich angeordnet gewesen sein.

Auf die Möglichkeit zur Isolation in so einem Fall wurde in den Reisebedingungen zudem klar hingewiesen, doch das hätte es laut Gericht nicht mal gebraucht: Diese Befugnis ergebe sich unabhängig davon aus dem Hausrecht der Schiffsleitung.

Der BGH sah auch keine Pflicht der Reederei, das Paar über eine mögliche Ausschiffung an einem der angefahrenen Häfen zu informieren. Nach Ansicht des Gerichts wäre das Paar in dem Fall selbst in der Lage gewesen, zu erfragen, ob es vorzeitig von Bord gehen könne.