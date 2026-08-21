Urlaub vorbei: Diese Checks am Auto sind jetzt wichtig

Bevor es mit dem Auto in den Urlaub geht, ist eine Menge zu tun: Dies und das checken, ordentlich beladen, nichts vergessen. Und wenn die Reise vorbei ist? Dann steht wieder Arbeit am Fahrzeug an.

Frankfurt/Main/Berlin (dpa/tmn) – Die Dachbox noch halbvoll, der Reifendruck am Limit? Urlaubsrückkehrer sollten sich die Zeit nehmen, ihr Fahrzeug möglichst schnell wieder in den Alltagszustand zu versetzen, rät der ADAC Hessen-Thüringen.

Wer dies versäumt oder auf die lange Bank schiebt, gehe unter Umständen Sicherheitsrisiken ein und verschenke Geld. Deshalb haben die Automobilexperten neun Tipps für Rückkehrer parat.

Thema Geld: 4 Tipps

100 Kilogramm zusätzliches Gewicht bedeuteten bis zu 0,3 Liter Mehrverbrauch pro 100 Kilometer, so der Automobilclub. Zudem erhöhe sich der Spritverbrauch bei Fahrten mit Dachbox allein durch den Luftwiderstand um rund 20 Prozent. Also besser Fahrzeug gründlich ausräumen, Anbauten wie Fahrradträger oder Dachbox, die im Alltag nicht gebraucht werden, abmontieren. Auch Gegenstände nicht vergessen, die unter Ladeböden schlummern. Zum Werterhalt des Autos tragen zudem eine gründliche Innenraumreinigung mit dem Staubsauger sowie eine Fahrt durch die Waschanlage bei – Stichwörter Sand und Salz.

Thema Sicherheit: 5 Tipps

Auch Scheibeninnenseiten mit Scheibenreiniger putzen, denn saubere Scheiben verbesserten nicht nur die Sicht, sondern reduzierten auch das Risiko, durch Sonnenlicht geblendet zu werden, erklärt der Club. Dabei auch auf mögliche Schäden der Windschutzscheibe achten, die durch Steinschlag während der Reise entstanden sein könnten. Einen für Mehrbeladung während der Reise erhöhten Reifendruck wieder für die Normalnutzung anpassen. Nach dem vollständigen Entladen die Leuchtweitenregulierung überprüfen und gegebenenfalls anpassen, damit die Scheinwerfer die Fahrbahn richtig ausleuchten und der entgegenkommende Verkehr nicht geblendet wird. Ölstand, Kühlflüssigkeit, Bremsflüssigkeit und Wischwasser kontrollieren und gegebenenfalls nachfüllen. Fehlt an einer Stelle auffällig viel Flüssigkeit, die Ursache dafür von einem Fachmann abklären lassen.