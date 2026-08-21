Frankfurt/Main/Berlin (dpa/tmn) – Die Dachbox noch halbvoll, der Reifendruck am Limit? Urlaubsrückkehrer sollten sich die Zeit nehmen, ihr Fahrzeug möglichst schnell wieder in den Alltagszustand zu versetzen, rät der ADAC Hessen-Thüringen.
Wer dies versäumt oder auf die lange Bank schiebt, gehe unter Umständen Sicherheitsrisiken ein und verschenke Geld. Deshalb haben die Automobilexperten neun Tipps für Rückkehrer parat.
Thema Geld: 4 Tipps
- 100 Kilogramm zusätzliches Gewicht bedeuteten bis zu 0,3 Liter Mehrverbrauch pro 100 Kilometer, so der Automobilclub.
- Zudem erhöhe sich der Spritverbrauch bei Fahrten mit Dachbox allein durch den Luftwiderstand um rund 20 Prozent.
- Also besser Fahrzeug gründlich ausräumen, Anbauten wie Fahrradträger oder Dachbox, die im Alltag nicht gebraucht werden, abmontieren. Auch Gegenstände nicht vergessen, die unter Ladeböden schlummern.
- Zum Werterhalt des Autos tragen zudem eine gründliche Innenraumreinigung mit dem Staubsauger sowie eine Fahrt durch die Waschanlage bei – Stichwörter Sand und Salz.
Thema Sicherheit: 5 Tipps
- Auch Scheibeninnenseiten mit Scheibenreiniger putzen, denn saubere Scheiben verbesserten nicht nur die Sicht, sondern reduzierten auch das Risiko, durch Sonnenlicht geblendet zu werden, erklärt der Club.
- Dabei auch auf mögliche Schäden der Windschutzscheibe achten, die durch Steinschlag während der Reise entstanden sein könnten.
- Einen für Mehrbeladung während der Reise erhöhten Reifendruck wieder für die Normalnutzung anpassen.
- Nach dem vollständigen Entladen die Leuchtweitenregulierung überprüfen und gegebenenfalls anpassen, damit die Scheinwerfer die Fahrbahn richtig ausleuchten und der entgegenkommende Verkehr nicht geblendet wird.
- Ölstand, Kühlflüssigkeit, Bremsflüssigkeit und Wischwasser kontrollieren und gegebenenfalls nachfüllen. Fehlt an einer Stelle auffällig viel Flüssigkeit, die Ursache dafür von einem Fachmann abklären lassen.
© dpa-infocom, dpa:260821-930-563182/1