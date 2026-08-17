Sie haben zwar gerade erst eine neue Generation präsentiert. Aber weil noch nicht jeder reif für deren Elektroantrieb ist, wird jetzt auch die aktuelle Mercedes C-Klasse noch einmal frisch gemacht.

Stuttgart (dpa/tmn) – Die bisherige Mercedes C-Klasse bekommt noch mal ein Update. Obwohl der Stuttgarter Hersteller gerade eine komplett neue, voll elektrische Generation seiner Mittelklasse-Limousine einführt, wird das bisherige Modell für alle jene, die noch nicht vollends in die neue Welt wechseln wollen, ein weiteres Mal überarbeitet.

Von außen vor allem an einem markanteren Kühlergrill und retuschierten Scheinwerfern zu erkennen, können Limousine und Kombi ab sofort bestellt werden. Laut Mercedes sollen die Neuen noch im Herbst in den Handel kommen. Die Preise beginnen den Angaben zufolge bei 48.844 Euro.

Weniger Sensorfelder, mehr Haptik im Innenraum

Als wichtigste Neuerungen nennt Mercedes im Cockpit ein Update fürs Betriebssystem, das nun einen KI-gesteuerten Digitalassistenten sowie die Möglichkeit für Over-the-Air-Updates bietet. Gleichzeitig drehen die Schwaben dort das Rad ein wenig zurück und setzen bei ihrem neuen Lenkrad wieder mehr auf die Bedienung mit haptischen Elementen. So gibt es nun zum Beispiel wieder eine Walze für die Lautstärkeregelung – und weniger elektronische Sensorfelder.

Unter der Haube verweist Mercedes auf modernisierte Vierzylinder-Motoren, die nun alle mit elektrischer Unterstützung fahren. Die drei Benziner und zwei jetzt auch für Bio-Kraftstoff freigegebenen Diesel sind milde hybridisiert. Und wer den Plug-in-Hybrid bestellt, kann laut Mercedes bis zu 100 Kilometer rein elektrisch fahren und den knapp 20 kWh großen Akku mit bis zu 55 kW auch am Schnellader einstöpseln. Insgesamt reicht das Antriebsangebot dem Hersteller zufolge vom C 200 mit einem 130 kW/177 PS starken 2,0-Liter-Beziner bis zum C 400e mit elektrischem Hilfsmotor und 290 kW/395 PS.