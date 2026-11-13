Er wird etwas größer, fährt ein wenig weiter und macht ein bisschen mehr her. Aber obwohl er dabei auch 1000 Euro teurer wird, dürfte er weiterhin kein E-Auto günstiger sein als der Dacia Spring.

Köln (dpa/tmn) – Der Dacia Spring geht in die zweite Runde: Anfang Dezember startet die rumänische Renault-Tochter mit der Auslieferung der neuen Generation des elektrischen Kleinwagens. Der wird zwar 1.000 Euro teurer als sein Vorgänger und kostet jetzt mindestens 17.900 Euro, teilt der Hersteller mit.

Doch nach wie vor gibt es kein anderes Elektroauto zu diesem Preis, rühmen sich die Rumänen und das, obwohl die Produktion des Spring beim Generationswechsel sogar von China nach Europa verlagert worden sei.

Dabei ist der Spring beim Generationswechsel sogar spürbar gewachsen. Er hat auf die Plattform des neuen Twingo der Muttermarke Renault gewechselt und legt dem Hersteller zufolge in Länge und Breite um jeweils mehr als zehn Zentimeter zu. Jetzt rund 3,86 Meter lang, bietet er den vier Insassen deshalb nun spürbar mehr Platz. Der Kofferraum fasst maximal 337 bis 1.283 Liter und – wenn auch gegen Aufpreis – gibt es sogar noch einen Frunk mit 18 Litern Fassungsvermögen unter der Bughaube.

Reichweite von bis zu 250 Kilometer

Den Platz dort teilt sich der Frunk mit einer E-Maschine von 60 kW/82 PS, die den Kleinwagen in 12,1 Sekunden aus dem Stand auf Tempo 100 beschleunigt und maximal 130 km/h ermöglicht. Gespeist wird sie aus einem ebenfalls etwas gewachsenen Akku von jetzt 27,5 kWh, für den Dacia eine Normreichweite von bestenfalls 250 Kilometern ausweist.

Wie radikal die Renault-Tochter gespart hat, merkt man beim Laden: Denn Standard ist lediglich ein AC-Anschluss mit 6,6 kW. Erst gegen Aufpreis lädt der Sprung auch mit 11 kW am Wechsel und 50 kW am Gleichstrom, kann seine Energie dann allerdings auch wie eine Powerbank wieder an externe Verbraucher abgeben.