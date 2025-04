Die Bayern beklagen gerade in der Defensive etliche schwerwiegende Ausfälle. Ein Abwehrspieler könnte zeitnah zurückkehren.

München (dpa) – Der von Verletzungen geplagte FC Bayern München verbreitet am Tag nach der Hinspiel-Niederlage im Viertelfinale der Champions League gegen Inter Mailand eine erfreuliche Personalmeldung. Innenverteidiger Dayot Upamecano konnte nach seiner Knieverletzung wieder erste Laufrunden auf dem Trainingsplatz drehen. Das sei «ein erster Schritt in Richtung Comeback», berichtete der deutsche Fußball-Rekordmeister.

Beim 26 Jahre alten Upamecano waren Ende März freie Gelenkkörper im linken Knie festgestellt worden. Seitdem muss der französische Nationalspieler in dieser wichtigen Saisonphase pausieren. Wie schnell er wieder zur Verfügung steht, darüber machte der Bundesliga-Tabellenführer keine Angaben.

Pavlovic gegen BVB zurück?

Erster Rückkehrer aus dem Bayern-Lazarett könnte Nationalspieler Aleksandar Pavlovic sein. Der Mittelfeldspieler trainiert nach einer Infektion mit dem Pfeifferschen Drüsenfieber wieder. Bei ihm hieß es zuletzt, dass er womöglich am Samstag im Bundesliga-Heimspiel gegen Borussia Dortmund wieder zum Münchner Kader gehören könnte.

Ungewiss mit Blick auf das Rückspiel gegen Inter Mailand am kommenden Mittwoch bleibt eine Rückkehr von Kapitän und Torwart Manuel Neuer nach zwei Muskelfaserrissen in der Wade. Die Bayern müssen in Italien ein 1:2 aufholen und damit gewinnen, um doch noch ins Halbfinale einzuziehen.