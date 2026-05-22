Die Cleveland Cavaliers verlieren in den NBA-Playoffs auch Spiel zwei gegen die New York Knicks. Dennis Schröder hat wenig Einfluss.

New York (dpa) – Die Cleveland Cavaliers stehen in den Conference Finals der NBA-Playoffs im Osten vor Spiel drei unter Druck. Das Team um Basketball-Nationalmannschaftskapitän Dennis Schröder verlor bei den New York Knicks mit 93:109 und damit auch Spiel zwei der Best-of-Seven-Serie. Die Knicks brauchen damit nur noch zwei Siege für ihren ersten Einzug in die Finals seit 1999.

Das Spiel zwischen den Gastgebern und den Gästen aus Cleveland gestaltete sich ausgeglichen in Hälfte eins. Dann aber zog New York mit einem 18:0-Lauf im dritten Viertel auf 71:53 vorentscheidend davon. Einen großen Anteil daran besaß Josh Hart, der 26 Punkte erzielte. Auf Seiten der Cavs kam Starspieler Donovan Mitchell auf ebenso viele Zähler.

Schröder stand knapp 18 Minuten auf dem Feld, in denen er vier Punkte, vier Rebounds und drei Assists verbuchte. Für den 32-Jährigen wäre es die erste Finalteilnahme in seiner NBA-Karriere. Bei New York kam Ariel Hukporti erneut nicht zum Einsatz.