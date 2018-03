Zwölf Punkte für den Baumeister: Architekt der Crystal Hall in Baku kommt aus Bad Sobernheim

Wenn die Welt am Samstag gebannt zum 57. Eurovision Song Contest (ESC) nach Baku schaut, wird auch Albrecht Clauss aus Bad Sobernheim (Kreis Bad Kreuznach) ganz genau hinsehen – allerdings nicht unbedingt auf die Künstler. Sein Augenmerk gilt vielmehr der 25 000 Zuschauer fassenden Crystal Hall. Denn: Er hat sie gebaut.

Baku/Bad Sobernheim. Wenn die Welt am Samstag gebannt zum 57. Eurovision Song Contest (ESC) nach Baku schaut, wird auch Albrecht Clauss aus Bad Sobernheim (Kreis Bad Kreuznach) ganz genau hinsehen – allerdings nicht unbedingt auf die Künstler. Sein Augenmerk gilt vielmehr der 25 000 Zuschauer fassenden Crystal Hall.

Er hat sie gebaut, besser gesagt: die Schweizer Firma Nüssli, für die Clauss (58) als Senior Project Manager tätig ist und die neben weiteren Firmen maßgeblichen Anteil an der Errichtung des Sport- und Konzertkomplexes hatte.

Rückblick: Als im Mai 2011 das Duo Ell und Nikki in Düsseldorf den ESC gewinnt, beginnt in ihrem Herkunftsland Aserbaidschan sofort die Suche nach einem geeigneten Veranstaltungsort für den Song Contest 2012. Schnell steht fest, dass die Schweizer Firma mit von der Partie sein wird. Albrecht Clauss, der gerade zwei Jahre in Schanghai für den Aufbau von acht Pavillons für die Weltausstellung Expo zuständig war, wird kurzerhand ans Kaspische Meer beordert. Der Bad Sobernheimer bildet die Vorhut. „Ich habe Kontakte hergestellt, mit den Firmen gesprochen, die womöglich mit uns zusammenarbeiten sollten, mich über Land und Leute informiert“, sagt er. Hilfreich sind die Gespräche mit den Botschaftsangehörigen oder den Vertretern des Deutsch-Aserbaidschanischen Wirtschaftsverbandes.

Clauss ist begeistert. Aserbaidschan, von der Fläche her etwas größer als Österreich, erscheint ihm als aufstrebender, westwärts orientierter Staat, die Menschen – in Aserbaidschan leben etwas mehr als neun Millionen Einwohner – nett und zuvorkommend. „Präsident Ilham Alijew unternimmt viel, um sein Land nach vorn zu bringen“, betont der Architekt. Alle größeren deutschen Firmen sind in Baku präsent. Siemens und AEG entdeckten schon im 19. Jahrhundert das Gebiet im Kaukasus für sich. Doch das alles interessiert Clauss, der verheiratet ist und drei Kinder (drei, sechs und zwölf) hat, allenfalls am Rand. Er und sein Team sollen in Rekordzeit eine topmoderne Veranstaltungshalle hochziehen – nach deutschem Standard, nach deutschem Baurecht und das alles in weniger als zwölf Monaten. So steht's in den Verträgen. „Das war wieder einmal ein Mammutprojekt. Normalerweise braucht man für so etwas zwei, drei Jahre“, erklärt er. „Aber genau das ist ja unsere Spezialität.“

Präsident Alijew selbst ist mehrmals auf der Baustelle direkt am Meer gewesen, um sich ein Bild vom Fortschritt der Bauarbeiten zu machen. „Ich hab ihn aber nicht gesehen“, bedauert Clauss. Gut möglich, dass der Senior Project Manager gerade bei Ferrari in Lyon weilte. Dort wurde das Hightech-Gewebe produziert, mit dem die 20 000 Quadratmeter große Fassade der Crystal Hall in Diamantform hergestellt wurde. Oder Clauss hielt sich gerade in der Türkei auf. Ein türkisches Unternehmen lieferte den Stahl, der für Baku benötigt wurde – 8500 Tonnen. „Fast unvorstellbar. Weiteres Material wurde mit Lastwagen durch den Nordiran nach Baku gebracht. Aber das gab keinerlei Probleme“, sagt Albrecht Clauss.

Zeit, sich die Hauptstadt mal in Ruhe anzuschauen, bleibt kaum. „Das war Stress pur – 24 Stunden, sieben Tage die Woche.“ Zweifel daran, rechtzeitig fertig zu werden, hatte der 58-Jährige nie. „Das gibt's in unserem Job nicht. Erst später, wenn alles fertig ist, wird man sich bewusst, was wir da wieder geleistet haben“, sagt er – den Blick in die Ferne gerichtet.

Zu Jahresbeginn erlebte er einen gigantischen Wintereinbruch in dem Land. „Zwei bis drei Wochen war alles wie gelähmt“, sagt Clauss. „Das knabberte auch an der Moral der Leute.“ Zu Hochzeiten waren bis zu 1200 Menschen auf der Baustelle zugange.

Doch auch der stärkste Schneesturm geht einmal vorüber. Letztlich haben es Nüssli und Co. wieder einmal gepackt. Die Crystal Hall steht, und Clauss ist seit Kurzem wieder in der Heimat, zum Runterkommen, Abschalten – „wenigstens ein bisschen“. Wenn das denn geht, die nächsten Projekte stehen bereits an. Olympia, Fußball-WM oder andere Großereignisse – irgendwo werden wieder Stadien oder Hallen benötigt.

Zunächst aber hofft Clauss, dass in Baku alles glattläuft. Vielleicht schaut er sich das Spektakel im Fernsehen an und beobachtet, wer die begehrten zwölf Länderpunkte bekommt. Kennt er Roman Lob und seine Musik überhaupt? „Das schon. Aber ich bin eher ein Hardrockfan“, gesteht er.

Von unserem Redakteur Andreas Nitsch