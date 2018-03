Zwischen Glitzer und Armut: Vision von Europa verwandelt Baku

Wer das Flughafengebäude in Baku verlässt, kann ihn sehen und riechen, den Reichtum. Das Taxi fährt über eine achtspurige Autobahn vorbei an futuristischen Tankstellen und palastartigen Gebäuden, und auch durch das geschlossene Fenster ist dieser dezente Ölgeruch wahrzunehmen. Petrodollar haben Aserbaidschan reich gemacht und ermöglichen es Staatspräsident Ilham Alijew, den Eurovision Song Contest (ESC) zu einem riesengroßen Rummel zu machen. Geld, so scheint es, spielt keine Rolle.

Von Plakatwänden lächelt Aserbaidschans Präsident Ilham Alijew auf seine Untertanen herab. Mit dieser Werbung in eigener Sache will er deutlich machen, wem das Volk die milliardenschweren Investitionen in Baku zu verdanken hat. Foto: Marcelo Peerenboom

„Eurovision“: So lautet das Zauberwort in diesen Tagen am Kaspischen Meer. Mit „Song Contest“ oder „Grand Prix“ kann hier niemand etwas anfangen. Auch die Crystal Hall, die innerhalb von acht Monaten hochgezogene Arena für den Musikwettbewerb, die von Weitem wie ein Origami-Faltkunstwerk anmutet, kennt unter diesem Namen kaum jemand. Aber bei „Eurovision“ spurt selbst der bockigste Taxifahrer, der sich sonst beharrlich weigert, auch nur etwas Englisch zu sprechen. Dieses Wort zaubert regelmäßig ein Lächeln in die Gesichter der Bakuer, die richtig stolz sind, dass das weltweit größte Musikspektakel zu Gast bei ihnen ist.

Die Kritik an Zwangsumsiedlungen, die nach Angaben von Oppositionellen stattgefunden haben sollen, um Platz für das Veranstaltungsgelände zu schaffen, wird viel zu hoch gehängt, meint ein freundlicher Herr an der Hotelrezeption. Eigentlich, so meint er, hat kaum einer Anlass zur Klage.

Ein Streifzug durch das Baku in den Tagen vor dem großen ESC-Finale dokumentiert, was er meint: Das für viele bislang so unbekannte Land an der Schnittstelle zwischen Europa und Asien befindet sich in einer Art Metamorphose. Eine Großstadt zwischen gestern, als die Sowjetführung noch das Sagen hatte, und morgen, wo alles nach westlichen Maßstäben laufen könnte. Eine Stadt mitten in der Verwandlung: So erleben die internationalen Besucher Baku.

Es gibt beides: Die nigelnagelneuen Prachtboulevards, auf denen die feinen Damen an Gucci, Dolce & Gabbana und Prada vorbeistöckeln können. Aber auch die Straßen mit tiefen Löchern, an denen heruntergekommene, teilweise leere UdSSR-Wohnsilos stehen, die eher Angst als Zuversicht vermitteln.

Präsident Ilham Alijew, der unter fragwürdigen Umständen die Amtsgeschäfte 2003 von seinem Vater übernahm und ein Parlament ohne Opposition hat, hat viel Geld in die Hand genommen, um den Zehntausenden Gästen ein Baku zu präsentieren, das sich sehen lassen kann. An der Küste des Kaspischen Meers hat er eine überbreite Promenade anlegen lassen, an deren Ende die Crystal Hall auf einer künstlich angelegten Landzunge thront. Dort fühlen sich auch die Einheimischen wohl: Sie bevölkern vor allem in den etwas milderen Abendstunden die üppig begrünte Anlage, die mit Karussells und Riesenrad stellenweise einem Rummelplatz gleicht. Und überall funkelt und leuchtet es. In dem öl- und erdgasreichen Land ist Energie kein Luxus, sodass das farbenfrohe Lichtspektakel die ganze Nacht die Stadt erhellt. Brücken sind grün, rot und blau illuminiert, an allen Laternen funkelt das herzförmige ESC-Logo, von Weitem grüßen die glutroten Flame- Towers, und der Fahnenhügel gleich neben der Crystal Hall ist in gleißendes Licht getaucht. Hier weht die 200 Quadratmeter große blau-rot-grüne Staatsflagge.

Tagsüber, wenn die beeindruckende Baku-Lichtershow sonnenbedingt einige Stunden pausiert, bestimmt etwas anderes die Wahrnehmung. Es ist der Präsident höchstpersönlich: Zwischen Werbeplakaten für Autos und günstige Kredite hat er sein Konterfei großformatig platzieren lassen. Mit gütigem Lächeln scheint er seinem Volk und allen Kritikern zu sagen: Seht, das habe ich für euch geschaffen, und es ist gut geworden.

Aus Baku berichtet unser Redakteur Marcelo Peerenboom