Aus unserem Archiv

Baku

Unser bloggender Redakteur Marcelo Peerenboom weiß natürlich auch, wie Roman Lob sein Lampenfieber vor großen Auftritten bändigt: Er stopft Süßigkeiten in sich hinein. In Baku hat Peerenboom eine Menge Leckereien gefunden, die die deutsche ESC-Hoffnung beruhigen könnte. Vielleicht greift Lob ja am Samstag zum süßen Tee oder zur aserbaidschanischen Spezialität „Dushbara”.