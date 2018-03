Roman Lob tritt gegen Omis und Diven an

Am Samstagabend singt er für Deutschland: Roman Lob. Noch hält sich seine Aufregung in Grenzen. Doch je näher der alles entscheidende Auftritt rückt, desto höher wird sein Süßigkeiten-Konsum. Bei der ersten Probe fürs Finale in der Crystal Hall, in der nur die Journalistenschar anwesend war, erhielt er schon mal dicken Beifall.

Baku – Am Samstagabend singt er für Deutschland: Roman Lob. Noch hält sich seine Aufregung in Grenzen. Doch je näher der alles entscheidende Auftritt rückt, desto höher wird sein Süßigkeiten-Konsum, sagt der junge Mann wenige Stunden vor dem Juryfinale in Baku. Besonders die kleinen Schokolinsen haben es ihm angetan. Bei der ersten Probe fürs Finale in der Crystal Hall, in der nur die Journalistenschar anwesend war, erhielt er schon mal dicken Beifall.

Vor ein paar Monaten kannte den 21-Jährigen aus Neustadt/Wied (Kreis Neuwied) noch niemand. Allenfalls Musikfreunde aus dem Westerwald, die ihn schon mal mit seiner Band Rooftop Kingdom gesehen haben, wussten etwas mit seinem Namen anzufangen. Etwas mehr Aufmerksamkeit wurde ihm vor einigen Jahren kurz zuteil, als er in Dieter Bohlens Castingshow "Deutschland sucht den Superstar" auftrat, hoch gehandelt wurde, aber dann wegen einer Kehlkopfentzündung aufgeben musste.

Im Nachhinein betrachtet, war das wohl ganz gut so, denn Bohlens Schützlinge sind zwar für Hiteintagsfliegen bekannt, aber kaum dafür, das Land beim Song Contest zu vertreten. Roman Lob entschied sich dafür, erst einmal in Ruhe seinen Beruf als Industriemechaniker zu Ende zu lernen, verlor aber die Musik nie aus den Augen. Dass er jetzt erst einmal in seinem erlernten Beruf pausiert und seine Künstlerkarriere beginnt, hat er im Wesentlichen Lena Meyer-Landrut zu verdanken, wie er kurz vor dem Juryfinale den Journalisten berichtet. Denn die junge Frau, die zweimal Deutschland beim Eurovision Song Contest vertrat, hat ihn gewissermaßen dazu inspiriert, diesen Schritt auch zu wagen.

Und nun steht er da nach seinem Durchmarsch bei "Unser Star für Baku" und erobert gerade die aserbaidschanische Hauptstadt Baku. Sie lieben ihn, die Bakuer, rufen ihm begeistert zu, wenn er sich blicken lässt. Und beim Open-Air-Auftritt der "Big 5" – das sind die fünf großen Nationen, die den Löwenanteil des Musikzirkus finanzieren – waren sie ganz aus dem Häuschen. "Er ist so süß. Ich liebe ihn", sagt auch Maria, die junge Dame, die den Journalisten am Akkreditierungsschalter die Ausweise aushändigt. Wenn sie einen Deutschen sieht, drückt sie ihm ihre Bewunderung für den schlanken Sänger mit den braunen Teddybäraugen aus.

Die Chancen auf ein gutes Abschneiden stehen für Roman Lob recht gut. Seine minimalistische Show und der Verzicht auf allzu viel Schnickschnack kommen an; die internationalen Journalisten sehen ihn unter den ersten zehn. Die urdmutischen Omas Buranowskije Babuschki gehören ebenso zu den Favoriten wie die schwedische Loreen mit "Euphoria". Auch die mazedonische Diva Kaliopi wird hoch gehandelt. Gute Chancen rechnet sich zudem die Ukraine aus, die kurz vor Beginn der Fußball-Europameisterschaft ganz aufs runde Leder setzt und Sängerin Gaitana die Fußballhymne "Be my guest" trällern lässt. Die Nummer geht zumindest sofort ins Ohr.

Roman Lob, der Frauenliebling, sieht sich dabei einer weiblichen Übermacht gegenüber: Unter den 26 Finalisten befinden sich zwölf Solo-Sängerinnen und drei Gruppen, in denen Frauen den Ton angeben. Der Deutsche ist einer von neun Solo-Sängern.

Einen der effektvollsten Auftritte haben "Die zwei von der Hüpfburg", wie NDR-Moderator Peter Urban die Jedward-Zwillinge nennt. Sie sind zum zweiten Mal dabei. Die Iren wollen das verrückte Duo so lange zum ESC zu schicken, bis es endlich gewinnt.

Von unserem Redakteur Marcelo Peerenboom