Die US-Airline will nach und nach Langstreckenjets mit Paketen ausrüsten, mit denen ausgewählte Economy-Plätze zu Liegeflächen werden. Neu ist die Idee nicht - welche Airlines so etwas schon bieten.

Chicago (dpa/tmn) – Sich in der Economy-Klasse quer über die Sitze auf einer Matratze langmachen: Diese Möglichkeit bietet United Airlines Passagieren auf ausgewählten Langstreckenflügen ab 2027. Drei nebeneinanderliegende Sitze werden mit einer Matratze zu einem Bett gemacht, dazu gibt es Decke und Kissen, bei Bedarf auch Plüschspielzeug.

Die «United Relax Row» soll Fluggästen in der Sitzklasse United Economy angeboten werden – in der Basis Economy gibt es sie nicht. Pro Maschine soll es bis zu zwölf Relax Rows geben, bis 2030 sollen mehr als 200 United-Jets entsprechend ausgestattet sein. Wie viel Aufpreis die Aufbettung in der Economy kosten soll, sagte United noch nicht.

Lufthansa bietet Ähnliches – andere Airlines auch

Auf dem US-Markt sieht sich United damit als Vorreiter, ganz neu ist das Angebot aber nicht. Lufthansa beispielsweise bietet seit 2021 in der Economy-Klasse auf Langstreckenflügen ab etwa elf Stunden Flugdauer gegen einen Aufpreis von 169 bis 249 Euro eine «Sleeper's Row» an: Eine Sitzreihe wird dann mit einem Topper zu einer Liegefläche, Decke und Kissen gibt es auch. Die Option kann man nicht vorreservieren, sondern je nach Verfügbarkeit erst am Schalter am Flughafen dazu buchen.

Bei Air New Zealand gibt es Ähnliches als «Skycouch», bei Vietnam Airlines heißt es «Sky Sofa», bei der japanischen All Nippon Airways «Couchii».