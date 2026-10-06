Neues Modell
Ungezähmter Abenteurer: Mini rollt Countryman Untamed vor
Der Mini Countryman Untamed Edition auf einem Felsen
Mini-SUV für Abenteuerlustige: Die Untamed Edition des Mini Countryman hat robustere Anbauteile und mehr Bodenfreiheit.
Bernhard Filser. DPA

Jetzt macht der Mini Countryman seinem Namen alle Ehre: Als Untamed wagt er sich tiefer ins Landleben denn je. Und wo die Zivilisation dünn wird, bringt er gleich sein eigenes Nachtlager mit.

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South Lake Tahoe (dpa/tmn) – Der Mini Countryman macht sich bereit für die Landflucht und lässt den Dschungel der Großstadt hinter sich. Dafür hat die britische BMW-Tochter die neue Edition Untamed («ungezähmt») aufgelegt, die Anfang 2027 in den Handel kommen soll.

Für einen Aufpreis von 4.700 Euro will sie den maßgeblich für den Stadtverkehr entwickelten SUV zu einem abenteuerlustigen Geländewagen machen. So rüstet sie den Wagen mit robusten Plastikplanken und vor allem mit rund zwei Zentimetern Bodenfreiheit für neue Abwege auf. Damit ihm dort nicht die Luft ausgeht, gibt es dem Hersteller zufolge außerdem optional noch spezielle Allterrain-Reifen auf den neu gestalteten 19-Zoll-Felgen. Parallel dazu haben die Designer eine etwas gröbere Materialauswahl für den Innenraum getroffen.

Angeboten wird das Paket, zu dem auch ein neues Set-up für ESP und Traktionskontrolle zählt, für nahezu alle Antriebsvarianten: die Benziner, den Diesel und die Elektro-Versionen, teilt Mini mit. Weil der Aktionsradius des Untamed womöglich weiter reicht als die Zivilisation und die touristische Infrastruktur, bietet Mini mit der Edition auch ein neues Extra an: Ein Dachzelt soll komfortable Nachtlager auch im Nirgendwo ermöglichen.

© dpa-infocom, dpa:261006-930-799319/1

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