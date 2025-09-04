In Berlin-Wedding sind bei einem Unfall Menschen verletzt worden. Unter den Opfern sollen laut Medienberichten auch Kinder sein.

Berlin (dpa) – In Berlin-Wedding sind Menschen bei einem Unfall verletzt worden. Die «Bild»-Zeitung berichtet, ein Auto sei in eine Menschenmenge gefahren. Die Polizei konnte zunächst nur bestätigen, dass in der Seestraße, Ecke Nordufer einen Unfall mit einem Fahrzeug und Verletzten gibt.

Nach dem «Bild»-Bericht sollen unter den Opfern viele Kinder sein, da mehrere Gruppen vor Ort unterwegs waren. Eine Betreuerin soll nach ersten Erkenntnissen schwer verletzt worden sein, mehrere Kinder leicht.