Jazztage Idar-Oberstein Und der ganze Marktplatz tanzte Stefan Conradt

Jutta Gerhold 06.06.2026, 11:50 Uhr

i Die Whiskydenker und Die Katzen eröffneten die Jazztage auf der Schleiferplatz-Bühne. Hosser. HOSSER

Wer vermisst schon ein Spießbratenfest, wenn es in Idar-Oberstein die Jazztage gibt? Von Salsa, Blues, Swing bis hin zum raffinierten Nu Jazz gab es schon am Eröffnungsabend alles, was das Herz begehrt. Und das Wetter spielte auch mit.

Was für ein Auftakt für die Jazztage 2026: Nach einem stürmischen, verregneten Aufbautag wurden die zahlreichen Besucher am Freitagabend mit milden Temperaturen und toller Musik verwöhnt. Bis Mitternacht herrschte reges Treiben in der Innenstadt – genauso soll es sein.







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