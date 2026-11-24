Eine Mehrheit der Menschen mit Depression nutzt Selbsthilfemaßnahmen. Auch, um Wartezeiten auf eine Therapie zu überbrücken, zeigt eine aktuelle Umfrage.

Leipzig (dpa/tmn) – Entspannungstechniken, Sport, ein gesunder Lebensstil oder Gespräche mit KI-Sprachmodellen: Die große Mehrheit der Menschen mit einer ärztlich diagnostizierten Depression greift nach eigener Angabe zur Selbsthilfe. 87 Prozent von ihnen haben mindestens eine Maßnahme genutzt, um eine depressive Phase zum Abklingen zu bringen.

Jede Dritte (33 Prozent) möchte damit Wartezeiten auf einen Behandlungsplatz überbrücken. Das geht aus dem «Deutschland-Barometer Depression 2026» hervor. Die jährliche, repräsentative Befragung der Stiftung Deutsche Depressionshilfe und Suizidprävention wird von der Deutsche Bahn Stiftung gefördert.

Selbsthilfe-Maßnahmen können laut Stiftung eine wichtige Ergänzung zur Therapie sein, sind aber keine echte Überbrückung und können die medikamentöse oder psychotherapeutische Behandlung einer Depression keinesfalls ersetzen. Wissenschaftliche Belege zur Wirksamkeit gebe es etwa für Sport oder Apps auf Rezept.

Wer den Verdacht hat, an einer Depression erkrankt zu sein, sollte sich laut Depressionshilfe an den Hausarzt wenden. Auch Psychiater oder Psychologische Psychotherapeuten sind Anlaufstellen.

Für die Umfrage nahmen im September und Oktober online bundesweit 5.323 Menschen im Alter von 18 bis 69 Jahren sowie zusätzlich 93 Jugendliche im Alter von 16 und 17 Jahren teil. Seit 2017 untersucht das Barometer regelmäßig Einstellungen und Erfahrungen der Bevölkerung rund um das Thema Depression – eine Erkrankung, die das Denken, Fühlen und den Alltag der Betroffenen tiefgreifend beeinflussen kann.