Ukraine bestätigt Teilnahme an Verhandlungen in Istanbul

Der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj hat die Teilnahme seines Landes an direkten Verhandlungen mit Russland in Istanbul bestätigt. Die ukrainische Delegation werde am Montag von Verteidigungsminister Rustem Umjerow geleitet, schrieb Selenskyj auf der Plattform X.