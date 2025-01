Überraschungssieg gegen Gauff: Badosa im Halbfinale

Melbourne (dpa) – Die Spanierin Paula Badosa hat als erste Tennisspielerin das Halbfinale der diesjährigen Australian Open erreicht. Die 27-Jährige setzte sich überraschend gegen die Weltranglistendritte Coco Gauff aus den USA mit 7:5, 6:4 durch und steht erstmals bei einem Grand-Slam-Turnier in der Runde der besten Vier.

«Ich bin ein bisschen emotional», sagte Badosa kurz nach dem bislang größten Triumph ihrer Karriere: «Für mich wird ein Traum war.» Sie habe versucht, ihr bestes Tennis gegen die US-Open-Gewinnerin von 2023 zu spielen, «ich denke, das habe ich getan. Ich bin super stolz über das Niveau, das ich gezeigt habe.»

Gauffs Siegesserie reißt

Im Halbfinale trifft die an Nummer 11 gesetzte Badosa in Melbourne entweder auf die belarussische Titelverteidigerin Aryna Sabalenka oder die Russin Anastasia Pawljutschenkowa, die sich im Viertelfinale zur Ortszeit am Abend (9.00 Uhr MEZ) gegenüberstehen.

Für die sichtlich enttäuschte Gauff war es die erste Niederlage nach zuvor neun gewonnenen Saisonmatches in Serie.