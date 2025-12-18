Überraschung knapp verpasst: Aus für deutschen WM-Debütanten

Viel fehlt nicht: Dominik Grüllich spielt gegen Jermaine Wattimena groß auf, liegt zwischenzeitlich sogar in Führung. Am Ende muss er sich bei seiner Premiere aber knapp geschlagen geben.

London (dpa) – Dominik Grüllich hat bei seinem Debüt bei der Darts-Weltmeisterschaft eine Überraschung knapp verpasst und ist in der ersten Runde ausgeschieden. Der 23-jährige Bayer schlug sich im Londoner Alexandra Palace zwar tapfer, unterlag dem Weltranglisten-19. Jermaine Wattimena aus den Niederlanden allerdings mit 2:3. Dabei lag die Nummer 98 der Welt zwischenzeitlich sogar mit 2:1-Sätzen in Führung.

Nach Niko Springer und Lukas Wenig scheiterte Grüllich als dritter deutscher Spieler an der Auftakthürde. Martin Schindler, Ricardo Pietreczko, Max Hopp, Gabriel Clemens und Arno Merk haben sich dagegen für die nächste Runde qualifiziert.