Niederlage im Achtelfinale
Überraschendes EM-Aus für Tischtennis-Topfavoritin Winter
Sabine Winter
Überraschendes EM-Aus: Tischtennis-Spielerin Sabine Winter scheiterte bereits im Achtelfinale.
Wang Ying. DPA

Die beste Spielerin Europas ist bei der Tischtennis-EM schon früh ausgeschieden. Statt des ersehnten ersten Einzel-Titels gab es ein überraschendes Achtelfinal-Aus.

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Ljubljana (dpa) – Die Topfavoritin Sabine Winter ist bei der Tischtennis-EM in Slowenien schon im Achtelfinale ausgeschieden. Die Weltranglisten-Neunte verlor überraschend in 2:4 Sätzen gegen die Französin Prithika Pavade.

«Insgesamt war es ein ziemliches Nervenkostüm von mir. Ich habe viele leichte Fehler gemacht», sagte Winter enttäuscht. «Ich denke, ich kann besser spielen – habe ich aber nicht. So ist das manchmal. Sie hat verdient gewonnen.»

Die 34-Jährige stieg in den vergangenen zwei Jahren zur besten Spielerin des Kontinents auf. Als einzige Europäerin gehört sie zu den besten 10 der Weltrangliste. Im Juli erlitt Winter allerdings einen Bandscheibenvorfall, der ihre Vorbereitung auf die Europameisterschaften beeinträchtigte. Nach fünf EM-Titeln mit der deutschen Mannschaft und zwei Erfolgen im Doppel wollte sie in Ljubljana endlich auch zum ersten Mal die Goldmedaille im Einzel gewinnen.

© dpa-infocom, dpa:261016-930-850922/1

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